Sergio: "Es muy difícil entender lo del VAR"

Sergio González, entrenador del Valladolid, clamó, tras perder con el Atlético de Madrid (1-0), contra el VAR y el árbitro del partido, que no interpretó como penalti una mano de Santiago Arias dentro del área en el minuto 87.



"Lo del tema del VAR es difícil asimilarlo. Hay mucho protocolo que va cambiando en función de las decisiones que se toman con el Valladolid. El árbitro nos ha reconocido que es mano, pero que el jugador del Atlético no tiene una posición antinatural. No entiendo nada. Al Sevilla le dieron el otro día dos penaltis por dos manos", indicó.



"No vamos a decaer por esto. Al contrario nos va dar mucha fortaleza. El equipo está preparado para levantarse. Otra vez estamos jodidos por la injusticia. No queremos que te den nada, pero tampoco que te quiten. El árbitro nos ha explicado. La palmadita está muy buen, pero ha habido una decisión injusta y hay que decirlo. Hay que comunicarlo. Es lo único que podemos hacer. No quiero rajar más porque ahora estoy muy caliente. Es una decisión equivocada con un equipo que se juega la vida. Estas cosas hay que decirlas", añadió.



A pesar de que indicó que no quería seguir hablando sobre el asunto, aclaró: "El árbitro ha estado muy cercano para explicarnos. Ve la mano, pero interpreta que esa mano no es antinatural. Cuando el árbitro va a ver la jugada normalmente cambia la decisión. Es difícil entender todo esto. Nos ha hecho mucho daño el tema del VAR esta temporada".



El entrenador del Valladolid agregó que la derrota no les da nada porque no han sumado puntos, pero que les tiene que dar "fortaleza" para las tres "finales" que les quedan.



"Esto nos tiene que fortalecer. Nos teníamos que haber llevado un punto de aquí. Hay que decir a la gente que el equipo se va a dejar la vida para seguir en primera", aseguró.