Ronaldo: "En cinco años lo normal es que el Valladolid pelee por la 'Champions'"

El presidente del Valladolid, el exjugador brasileño Ronaldo Nazario, consideró que si logran hacer la reestructuración y las inversiones que se proponen, "lo normal" es que el conjunto pucelano "en cinco años pelee por un puesto" en la Liga de Campeones, ya que quieren "pensar en grande".



"El objetivo los próximos años es mantenerme en Primera División, y en cinco años, una vez que logremos permanecer, reestructurar el club y hacer todas las inversiones que estamos planeando, en 5 años lo normal es que peleemos por un puesto en 'Champions League'. Ahora mismo asusta, pero por qué no pensar en grande", aseguró Ronaldo en su intervención en el foro 'World Football Summit' en Madrid.



En una disertación sobre el modelo de gestión que aspiran a implantar en el club castellanoleonés, Ronaldo, acompañado por su asesor y director del Gabinete de Presidencia del club, David Espinar, se refirió también a la posible compra del Estadio José Zorrilla, actualmente de propiedad municipal.



"Estamos en ello, yo creo que para crecer como club tenemos que crecer como patrimonio también. Ahora mismo no tenemos ningún patrimonio que no sean los jugadores, y entendemos que el estadio es una pieza fundamental para nosotros", consideró el que fuera delantero del Barcelona y el Real Madrid, entre otros clubes.



Ronaldo aseguró que la negociación con el alcalde vallisoletano Óscar Puente -que, según dijo, ahora les "entiende mejor"- está "muy avanzada" y que contar con la propiedad del estadio es "muy importante", ya que les permitiría seguir modificando el interior y el exterior del Zorrilla para dar "mejores condiciones" a los aficionados.



Preguntado por el precio que les propone el consistorio, Ronaldo fue sincero: "El mejor precio sería gratuitamente, él se ríe como vosotros, pero lo normal y natural es que sea así. El estadio no es para mí, es para la gente de Valladolid, para nuestra gente, y lo que queremos es darle mejores condiciones, mejor confort, mejores baños que es una cosa de la que más se quejan", argumentó.



El Valladolid de Ronaldo también aspira a tener un equipo femenino, algo que "sin duda alguna es parte del futuro", pero condicionó su puesta en marcha a la necesidad de una nueva ciudad deportiva que permita tener espacio para la sección femenina y para la cantera.



"El club quiere ser parte importante de la sociedad y tenemos que dar la oportunidad a las chicas para que jueguen con nosotros, pero solo podemos hacerlo con nueva infraestructura, no tenemos espacio para las escuelas de la fundación ni para el fútbol femenino, pero estamos pensando en ello y cuando acabemos la ciudad deportiva estarán las chicas practicando el fútbol en nuestra ciudad", dijo.



Ronaldo también relató algunos de los gajes de su primer año como directivo, como el sufrimiento por la permanencia en LaLiga Santander el curso pasado, que le generó incluso repercusiones en su adlud. "Llegué a las vacaciones, y el primer día se me hinchó el pie, fui al médico y tenía todos los valores de colesterol, ácido úrico tensión alta, y no me había pasado esto nunca como jugador. Estuve toda las vacaciones cuidándome y estoy preparado para otro año con muchas emociones y ojalá con menos sufrimiento", admitió.



También explicó que cuando se planteó la posibilidad de comprar un club estuvo mirando oportunidades también en Inglaterra, aunque la Premier League era "mucho dinero" y se decidió por hacerlo en España porque es un país con el que tiene una "relación espectacular" y en el que mantiene su residencia desde su etapa como jugador del Real Madrid.



Ronaldo agradeció las facilidades al presidente Carlos Suárez, aunque admitió que se encontró a su llegada con un Valladolid con una deuda de 30 millones de euros y con "poca infraestructura o casi nada", que actualmente tiene la permanencia como objetivo principal, ya que más del 80 % de su presupuesto depende de los derechos televisivos.



Entre los datos que ofreció, indicó que con la reforma en el estadio han llegado a ampliar el aforo hasta los 27.000 asientos, han eliminado el foso que había alrededor del campo de juego y han conseguido superar el récord de abonados con 21.771 esta temporada, todo esto siendo el segundo equipo con menor presupuesto.



El presidente del club pucelano se pone nervioso en los partidos, pero intenta no transmitirlo a los jugadores ni al entrenador, Sergio González, así como impide que nadie ajeno a la plantilla pueda bajar al vestuario antes, durante o después de los encuentros, ya que eso le "molestaba" siendo futbolista.



¿Cómo habría sido la carrera deportiva de Ronaldo con videoarbitraje? El hoy presidente del Valladolid lo tiene claro: "Me gusta el VAR, me hubiera gustado tenerlo en mi tiempo, habría marcado quizás 100 goles más", finalizó.