Un bloque defensivo compacto para frenar a un Sevilla excelso

Valladolid, 23 nov (EFE).- El Real Valladolid deberá situar en el césped del José Zorrilla un bloque defensivo compacto si quiere frenar a un excelso Sevilla que, tal y como advirtió el técnico del cuadro blanquivioleta, Sergio González, "está haciendo una temporada espectacular".



De hecho, los de Julen Lopetegui están a solo un punto del liderato, tras haber acumulado cinco victorias consecutivas, mientras que los vallisoletanos quieren mantener su imbatibilidad en su estadio, después de haber cosechado una derrota en su visita a Mendizorroza.



En opinión de Sergio González, el Sevilla "tiene hechuras de equipo grande", ya que "posee una gran cantidad de argumentos y de cualidades, cuenta con grandes jugadores y muchos recursos ofensivos" que van a requerir "la mejor versión" del Real Valladolid y la obligación de hacer "un partido muy completo".



"Con balón hemos de aprovecharnos de las subidas de sus laterales, pero estoy convencido de que vamos a plantarles cara", advirtió el entrenador catalán, quien ha aprovechado el parón liguero para que todos desconecten, reflexionen y para corregir los errores que les llevaron a perder ante el Alavés.



A falta de que facilite esta tarde la convocatoria para este compromiso, lo que ya está confirmado es que no podrá contar con los lesionados Joaquín, Stiven Plaza y Javi Sánchez.



Los que sean de la partida, se verán obligados a "estar despiertos" y a aprovechar su "motivación, para hacer frente a un rival que buscará la meta local desde el inicio, de ahí que se espere "un partido muy bonito, que atraiga a mucho público", lo que dará un plus al Real Valladolid, con ese necesario aliento de la afición.



El Sevilla viaja a Valladolid con el firme propósito de apartarse de la euforia en la que se instaló tras ganar el derbi del Villamarín ante el Betis (1-2) y en la que vive en estas dos semanas sin competición debido a los partidos de las selecciones nacionales.



El entrenador, Julen Lopetegui, ya avisó el viernes de que lo hecho anteriormente es "prehistoria" y que, como todos los partidos de LaLiga Santander, el del domingo en el estadio Nuevo Zorrilla será muy complicado, ademas de que con él se empieza en un apretado calendario hasta las vacaciones navideñas con citas ligueras, en la Copa del Rey y en la Liga Europa.



Así, tras la visita al Valladolid, el Sevilla, que espera mantenerse en los actuales puestos de 'Champions' a los que se aupó tras ganarle al Betis, recibirá el jueves al Qarabag azerbaiyano, aunque en el torneo europeo ya tiene asegurado el pase a la siguiente fase y como primero de grupo.



El técnico guipuzcoano, para ello, cuenta con todos los futbolistas de la plantilla después de que ya se haya incorporado al grupo tras una lesión de tobillo el central portugués Daniel Carriço y que el extremo Lucas Ocampos también esté en buenas condiciones físicas tras tener que acortar su concentración con la selección argentina por una dolencia.



Los otros siete internacionales que estuvieron estos días con sus selecciones también llegaron sin problemas al trabajo de Lopetegui, quien ultimó este sábado la preparación del partido antes de viajar la expedición para quedar concentrada este sábado en Valladolid.



Debido a que no hay lesionados ni sancionados y a que el partido europeo del jueves ya no tiene trascendencia clasificatoria, es posible que el preparador vasco utilice de entrada el domingo al mismo 'once' titular que superó el pasado 10 de noviembre al Betis, para después efectuar muchas rotaciones ante el Qarabag.



- Alineaciones probables:



Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Nacho; Óscar Plano, San Emeterio, Míchel, Toni Villa; Sandro o Ünal y Guardiola



Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Éver Banega; Ocampos, Óliver Torres, Nolito; y De Jong.



Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias (Comité navarro).



Estadio: José Zorrilla.



Hora: 21.00.