Míchel avanza la predisposición de la plantilla para rebajarse el sueldo

Uno de los capitanes del Real Valladolid, Míchel Herrero, ha avanzado la "predisposición" del equipo para "alcanzar un acuerdo con el club en lo que respecta a una rebaja de los sueldos" ya que todos son partidarios "de ayudar en lo que se pueda".



En una entrevista publicada en la web del Real Valladolid, Míchel ha indicado que, si bien esta reducción "no es una obligación", la plantilla "es consciente de la situación que atraviesa la sociedad" y considera "lógico" que se haga "un esfuerzo" para que no afecte a ningún trabajador después de la "ejemplar" decisión del club de no acogerse a un ERTE.



El centrocampista se muestra esperanzado en que las negociaciones entre LaLiga y la AFE lleguen a buen término debido a la "voluntad" que hay de acabar la temporada en caso de que la situación sanitaria lo permita.



"Nadie puede saber cuándo va a finalizar esta situación. Afición, clubes y LaLiga se merecen que acabemos la competición en el campo, creo que sería muy bueno que podamos volver a disfrutar del fútbol y de todo, como hacíamos antes", ha comentado, siempre y cuando todo esté controlado desde el punto de vista sanitario.



Se da la circunstancia de que Míchel jugó en el Guangzhou de China y, por este motivo, fue de los primeros del vestuario en alertar sobre la posible gravedad de la situación a causa de la COVID-19, tras hablar con su compañero de habitación en esa etapa, Lu-Lin.



"Él me comentó que tuviéramos cuidado porque la situación era un poco crítica y me advirtió de lo que podía ocurrir. Hace poco hemos vuelto a contactar y me ha dicho que ahora ha vuelto a la normalidad, que están asomando la cabeza y que pronto van a retomar las actividades y el fútbol, lo cual da confianza, porque aquí también vamos a poder con el virus", ha aseverado.



Dar un paseo con su familia, conducir hasta el trabajo o abrazar y bromear con los compañeros, es lo que más echa de menos el jugador del Real Valladolid, quien reconoce que, tras la cuarta semana de confinamiento "se hace un poco pesado y un poco largo, y valoras la libertad que antes tenías para poder salir y hacer cualquier cosa".



"Pero ahora mismo tenemos que quedarnos en casa, ser responsables y ayudar a todas las personas que están en primera línea de trabajo", ha advertido desde su piso en el centro de la ciudad, donde ocupa su tiempo con entrenamientos, lectura, visionado de series, consola, whatsapp y, por supuesto, las videollamadas con la familia y con los compañeros.



Según ha indicado, todo el equipo "está en contacto en todo momento" y, a través de esas llamadas "se bromea bastante y se comentan las noticias" porque lo más importante es "mantener bien unida la piña que ha traído al equipo hasta aquí". Valladolid, 7 abr (EFE).-