Voro: "Estamos en el camino pero cada vez quedan menos partidos"

Valencia, 6 jul (EFE).- El entrenador del Valencia, Salvador González ?Voro?, aseguró este lunes que el equipo mostró en el choque ante el Granada una evolución que espera que se plasme en una victoria el martes contra el Real Valladolid pero admitió que cada vez les queda menos tiempo y es complicado estar en la Liga Europa.



?No veo otra que trabajar e insistir. Los futbolistas están muy metidos, estamos en el camino pero es verdad que cada vez quedan menos partidos?, señaló en una rueda de prensa telemática.



?Quedan sólo cuatro partidos, necesitamos ganar porque el equipo está cerca y como punto de inflexión, de lo contrario veremos dónde estamos. En nuestro pensamiento no está que vayamos a perder, vamos a plantear el partido sabiendo el rival que tenemos y siendo optimistas porque estamos en el camino y ante el Granada mejoramos?, añadió



Voro dijo que uno de los aspectos en los que se debe traducir la evolución es en no recibir dos tantos por partido como ha pasado en los últimos tres y, en cambio, dijo no creer que la condición física esté siendo determinante.



?En los últimos partidos hemos encajado dos por partido así que tenemos que mejorar en ese aspecto. Los errores se comenten pero tenemos que cerrar eso para estar más cerca y ser más competitivos?, explicó.



?La relación causa-efecto de que el equipo no saca resultados porque no está bien físicamente no la comparto. Cuando estás en una buena dinámica el cansancio es secundario. Siempre hablamos de una preparación correcta que se da por descontado?, apuntó.



Habló del caso de Dani Parejo, que ha sido titular en todos los encuentros en este tramo final y recordó que ?tiene una capacidad para jugar muchos partidos, no se lesiona, es importante en el equipo y en función de cada partido la participación suya es más activa o menos?.



?No nos centramos en uno sólo sino que miramos el todo. Te da muchas cosas con el balón y está igual de cansado que el que juega muchos minutos?, apuntó.



También explicó que en los casos de Jaume Costa y Ferran Torres, que arrastran lesiones musculares esperarán a ver su evolución en las próximas horas para decidir.



Respecto al Valladolid dijo que el hecho de que tenga la permanencia virtualmente asegurada ?no supone que vaya a ser fácil?.



?En el Valladolid todo gira alrededor de su organización defensiva que es algo que trabajan muy bien. Reciben pocos goles y cuando recuperan, ocupan los espacios rápido. Esperamos un equipo organizado, que no nos deje espacios y busque la espalda?, resumió.