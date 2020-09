El Valladolid 'cambia la dinámica' ante Celta

Valladolid-Vigo (Pontevedra), 26 sep (EFE).- El Valladolid con numerosas bajas, incluida la de Shon Weissman -que celebra el Yom Kippur y no puede jugar-, 'cambia la dinámica' ante el Celta en busca de la primera victoria de la temporada.



El propio técnico, Sergio González, lo confirmaba en la previa. "Cuando las cosas no salen como quieres, es momento de hacer variaciones y buscar lo que pueda ser mejor para cambiar la dinámica" y, en este sentido, tiene claro que hay que corregir errores como la "desorganización defensiva".



A falta de conocerse la convocatoria, todo apunta a que el nuevo jugador del Valladolid, El Jamiq, que solo ha participado en dos sesiones de entrenamiento con el equipo, entrará en la convocatoria, ya que esperan mucho de este jugador: "altura, aplomo y versatilidad".



Lógicamente, las bajas de Moyano, y los ya citados Joaquín y Weissman, a las que se añaden las de El Hacen, Alcaraz, Kiko Olivas, Masip y Sekou, propician cambios en la zaga blanquivioleta y, muy probablemente, también en el centro del campo, ante la falta de conexión que se dio ante el Betis entre los pivotes y los puntas.



Al menos, Marcos André ya se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros, y entrará en la convocatoria, no para jugar 90 minutos "pero sí podrá dar 30 minutos de calidad", tal y como advirtió el técnico catalán.



El objetivo está claro, que es tratar de lograr la primera victoria de la temporada, ante un rival "complicado" que cuenta "con grandes futbolistas" como Murillo -bien cerrado en defensa-, Tapia en el medio centro -dando equilibrio-, Denis Suárez o la dupla Aspas-Nolito.



El Celta tratará de mantener su condición de invicto frente al Valladolid en el José Zorrilla, un estadio en el que ganó por última vez hace siete años, con dos derrotas y un empate sin goles, en junio de este año -temporada 2019-20-, en sus últimas tres visitas.



Ganar en Pucela, además, permitiría al equipo gallego encadenar dos victorias consecutivas, la asignatura pendiente de los celestes en las últimas temporadas -el curso pasado lo logró únicamente en las jornadas 30 y 31 cuando derrotó al Deportivo Alavés (6-0) y a la Real Sociedad (0-1)-.



Óscar García Junyent medita realizar algún cambio en su once a pesar del buen rendimiento del equipo ante el Valencia, siguiendo con la apuesta por la rotación impuesta desde su llegada al banquillo de Balaídos -el técnico catalán no dio continuidad al once de salida en ninguno de sus 28 partidos como entrenador celeste-.



El juego físico del Valladolid y su facilidad para defender con mucha gente en campo propio puede animar a Óscar García a situar al turco Okay Yokuslu junto al peruano Tapia en el doble pivote, con una línea de tres volantes formada por Brais Méndez, Denis Suárez y Nolito por detrás de Iago Aspas, sin descartar la continuidad de Emre Mor.



En defensa no se esperan sorpresas: Hugo Mallo Mallo y Olaza ocuparán los laterales, derecho e izquierdo respectivamente, con el ghanés Aidoo, que le ha ganado la batalla por la titularidad al mexicano Araujo, junto a Murillo en el centro de la zaga.



Alineaciones probables:



Valladolid: Roberto Jiménez; Luis Pérez, Javi Sánchez, Bruno González, Nacho; Fede San Emeterio, Kike Pérez; Fabián Orellana, Óscar Plano, Hervías; y Sergi Guardiola.



Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Olaza; Tapia, Okay; Brais Méndez o Emre Mor, Denis Suárez, Nolito; y Aspas.



Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).



Estadio: José Zorrilla.



Hora: 18.30.