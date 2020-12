Toni Villa, "dolido" por no ser titular en liga, valora la progresión del equipo

El jugador del Real Valladolid, Toni Villa, ha confesado sentirse "dolido" por haber dejado de ser titular en los partidos de liga, pero valora la progresión del equipo en los últimos partidos y el "buen nivel" de otros compañeros.

Según ha indicado este miércoles el interior izquierdo blanquivioleta, en rueda de prensa telemática, que marcó dos goles en la primera eliminatoria que disputó su equipo ante el Cantolagua navarro, las sensaciones en este partido fueron "buenas", como "lo han sido durante lo que va de temporada".



En su opinión, este compromiso "era un poco trampa, porque lo que haces nunca parece suficiente" y, en este sentido, ha dado la enhorabuena al Cantolagua "porque fue un digno rival", al tiempo que mostró su alegría por el resultado obtenido.



Cuestionado sobre su salida del once titular en liga, el canterano del Real Valladolid ha advertido que "todos" quieren jugar: "Empecé como suplente, aproveché la oportunidad en la titularidad cuando la tuve, y ahora es el turno de otros compañeros, por lo que debo esperar a que vuelva a llegar mi momento".



Pero lo cierto es que Toni Villa ha rendido a un buen nivel y, por tanto, "no" entiende que esté "fuera del equipo titular", puesto que ha realizado un buen trabajo, tanto cuando ha jugado en las bandas, como cuando lo ha hecho más en el centro del campo, aunque sí comprende "que hay otros compañeros a un gran nivel, y que es el técnico el que elige".



"Yo lo que quiero es acostarme tranquilo cada noche, sabiendo que me esfuerzo y que doy todo lo que puedo" y, al respecto, ha señalado que "no" suele "pedir explicaciones", ya que "son decisiones del míster y lo importante es que el equipo gane, como hizo en el último encuentro ante Osasuna".



Toni Villa ha asegurado que puede "jugar en cualquier sistema, con cualquier estilo y cualquier entrenador" y "no" ha notado "que haya cambiado el esquema táctico del equipo" ya que "se ha mantenido un buen bloque de jugadores y el sistema se identifica por unos parámetros que se han seguido cumpliendo".



"Que pueda haber variaciones no tiene que ver con entrar o no en la convocatoria inicial", ha precisado el jugador murciano, quien ha valorado el hecho de haber podido "contar con minutos" en la Copa del Rey, "porque es una competición que juegan los que no lo hacen en liga, y supone una oportunidad".



En cuanto a los próximos compromisos del Real Valladolid, ante Sevilla y Barcelona, ha apuntado que su deseo es "lograr los seis puntos", aunque es consciente de que "es algo muy complicado".



Pero lo primero es centrarse en el choque ante Sevilla, donde el pasado año hicieron "un buen partido", y no se pudo sacar algo positivo porque "hubo un penalti polémico", por lo que confía en que, en esta ocasión, puedan sumar en el terreno de juego andaluz.