Weissman se pone como único objetivo "mejorar día a día y aportar al equipo"

El delantero israelí del Real Valladolid, Shon Weissman, ha señalado este jueves, en rueda de prensa telemática, que su único objetivo es "mejorar día a día y aportar al equipo", aunque es consciente de que se le fichó para que marcara goles, y ya suma dos en su casillero.



Dos tantos que logró en el encuentro ante Osasuna y que sirvieron para que el equipo sumara tres puntos, que es "lo más importante", de ahí que su aspiración sea "marcar goles" para poder seguir escalando posiciones y "seguir ilusionando a la afición", de la que está recibiendo "mucho apoyo".



En este sentido, ha asegurado que ha sentido "la ilusión" de los seguidores del equipo, tanto a través de redes sociales como en persona, y considera que "Valladolid tiene una gran afición", la cual espera que "pueda venir al estadio" para que pueda disfrutar del equipo en directo.



Según ha explicado, su adaptación está siendo "muy buena", por lo que se ha mostrado "muy contento" de estar en Valladolid "ya que hay una buena plantilla" y considera una oportunidad para "evolucionar" en su carrera poder jugar en Primera, una liga "diferente" a la austríaca, aunque no ha querido compararlas.



"Lo que cuenta es que ahora estoy aquí, en la liga española y que puedo seguir creciendo como jugador", ha añadido Weissman, quien ha admitido que siempre está "infeliz" cuando no juega, porque le "encanta" su trabajo, pero "no" le causa tensión no poder hacerlo, ya que sabe que es una decisión del entrenador y la respeta.



"Yo quiero jugar siempre y quiero seguir respondiendo al equipo porque, aunque en el último partido conseguí goles, es solo el inicio, y quiero continuar con esta dinámica", ha añadido, al tiempo que ha precisado que es feliz tanto si juega con Guardiola como con Marcos André "porque ambos son compañeros perfectos".



Su filosofía es la de pensar en el siguiente partido, por lo que ahora, su único pensamiento es "ganar a Sevilla", uno de los "grandes rivales" de la liga y "un buen equipo" y, después, centrarse en el siguiente, para demostrar que son "un equipo capaz de jugar ante rivales top como Sevilla, y en un estadio como el Sánchez Pizjuán".



Preguntado sobre si va mejorando a la hora de hablar en español, ha señalado que le "encanta" la lengua y, puesto que su mujer "habla español", está "siendo fácil" para él, porque además ve "películas, series y escucha música" en español, con lo que lo va hablando "poco a poco", ha concluido.