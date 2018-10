Francisco, antes de visitar al Sevilla: "Vamos defender todos"

Francisco no mira la clasificación y solo se centra en mantener la categoría

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Francisco Rodríguez, no quiere mirar la clasificación y sólo piensa en trabajar y sacar adelante el proyecto del club oscense, que es mantener la categoría

"No miramos la clasificación, solo pensamos en trabajar y creer en lo que hacemos. La semana ha sido complicada porque hay jugadores que no han podido entrenar con normalidad hasta hoy, sabiendo lo que tenemos, con la excepción de Gonzalo Melero", ha dicho el técnico del conjunto oscense.

El técnico del Huesca está preocupado con la plantilla en diferentes aspectos, en el físico pero no por el anterior trabajo, sino porque él tiene su metodología, "y no tiene que ver con el anterior cuerpo técnico".

También le preocupa el aspecto metal de los jugadores, para que no les afecte la situación, y el aspecto táctico. "Todo me preocupa", ha apuntado Francisco.

Sobre el Sevilla, rival de los oscenses el próximo domingo, ha asegurado que harán hincapié en lo que puede plantear el equipo nervionense y van a buscar el poder "hacerle daño", y para eso va a buscar el perfil de jugador que mejor les convenga. "Vamos a buscar dentro de la adversidad que el trabajo que hacemos nos dé su recompensa", ha enfatizado el entrenador del conjunto oscense.

No quiere que el Sevilla se aproveche de los errores que comete su equipo."Queremos, y lo hemos hablado, que los errores no nos penalicen más. Vamos a defender todos, desde los delanteros hasta la portería, aunque no habrá muchos cambios", ha apuntado el preparador andaluz del Huesca.

La lesión de pubalgia del capitán Gonzalo Melero también es motivo de preocupación del nuevo entrenador del conjunto altoaragonés.

"Me preocupa el tema de Melero pero tiene mucho compromiso y de hecho el otro día ante el Español no estaba en las mejores condiciones y jugó. Ahora hemos fichado a Rivera que viene a sumar", ha indicado.

Francisco ha pedido tranquilidad y paciencia a todos porque aunque "lo ideal" es no alejarse en la clasificación, si no se saca nada el domingo "no está todo perdido".

"Vamos a seguir trabajando y no bajaremos los brazos. Vamos a competir con valentía y respetando a los rivales, y con la afición y entre todos lo podemos sacar adelante", ha concluido el entrenador del Huesca.