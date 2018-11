"Cucho" Hernández: "El partido contra Levante es una final que hay que ganar"

Huesca, 19 nov (EFE).- El delantero colombiano de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Camilo "Cucho" Hernández, ha declarado hoy que el partido de la próxima jornada contra el Levante U.D. es "una final más que hay que ganar sí o sí".



Después de las buenas sensaciones de las últimas jornadas que todavía no se han materializado en victorias, el club altoaragonés encara con optimismo el encuentro ante los granotas, según ha señalado en rueda de prensa el jugador sudamericano: "en los partidos en casa contra rivales directos tendríamos que haber sacado más puntos pero vamos a trabajar muy fuerte para lograr al fin una victoria en casa".



El parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales ha venido "muy bien" al Huesca, según el "Cucho", para volver con las pilas "más puestas que nunca" y aunque ha reconocido que la situación del equipo no es muy buena, ya que figura como colista en la clasificación, también cree que el Huesca tiene "un gran equipo" para poderla revertir.



Sobre la posible ansiedad que genera la necesidad de que llegue el segundo triunfo de la temporada, el ariete azulgrana ha comentado que "siempre va a haber un poco" pero que son profesionales y esperan dar a la afición "la alegría que se merece".



El "Cucho" Hernández ve un rival "importante" en el Levante, conjunto al que considera "muy bueno" reconociendo que siempre le ha gustado. Igualmente cree que el Huesca debe aprovechar que la máxima figura de los valencianos, Morales, no estará en El Alcoraz.



El delantero centro también ha hecho referencia a la gran cantidad de remates que realiza por partido: "nunca dejo de intentarlo, entre o no entre la pelota. Desgraciadamente no estoy en mi mejor momento de cara a portería. Otras veces entran todas, pero soy paciente y seguiré trabajando. El entrenador me da las oportunidades, la continuidad y si me necesita como extremo, igualmente estaré en disposición de jugar ahí".