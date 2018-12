Melero: "El Real Madrid no mereció ganar"

Gonzalo Melero, capitán del Huesca, lamentó una clarísima ocasión que remató fuera y la derrota ante un Real Madrid que dijo "no mereció ganar" en El Alcoraz (0-1), pero se mostró satisfecho de la imagen que dejaron ante su afición.

"No es el primer partido que merecemos más de lo que nos llevamos. El Real Madrid no mereció ganar, por ocasiones hemos merecido sumar. Al público no se le puede pedir más, estoy seguro de que la suerte va a cambiar porque lo estamos tocando con los dedos", aseguró en Bein.

Melero tuvo la oportunidad más clara del Huesca para empatar. "Era clarísima. Por la tele va a parecer más fácil meterla que fallarla y he hecho lo más difícil, tirarla fuera. Son jugadas rápidas y a nadie le da más rabia que a mi fallarla. Tenemos que seguir en esta línea de trabajo y con la intensidad brutal que le hemos metido porque así las cosas saldrán".

El viento marcó el duelo y según Melero afectó por igual a los dos equipos. "En el fútbol lo más incomodo es jugar con viento. Hemos tenido una parte cada uno sufriéndolo. Los que llevamos más años aquí sabemos que el viento se da en partidos y hay que jugar con él como cuando el campo está seco o rápido. Son cosas del tiempo para los dos equipos".

Y por último, intentó sacar una conclusión positiva del partido pese a la agonía que sienten últimos en la clasificación. "Es jodido porque los puntos nos urgen. En otra zona igual no te da tanta rabia, pero competir de tú a tú contra el Real Madrid, dominarlos en intensidad y ocasiones para no sumar es duro".

"El partido de hoy nos tiene que levantar la moral más que perjudicar. Es el camino a seguir para competir contra el Villarreal la semana que viene", sentenció.