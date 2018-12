Marcelino: "El gran problema del Valencia es la falta de gol"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, afirmó tras la victoria conseguida por su equipo ante el Huesca en el minuto 93 que el gran problema de su equipo en esta temporada es la falta de gol y que con pocos goles a favor, es muy difícil ganar.

"Hicimos lo suficiente para ganar por 2-0, pero no marcamos y eso hace que te precipites. Tenemos capacidad para crear ocasión, pero un rendimiento inferior en este capítulo. Ese es un problema grave", indicó.

Respecto a los aspectos positivos del tramo inicial de la temporada destacó que los rivales le generan poco y recordó que el Leganés empató a uno en Mestalla sin crear ninguna ocasión de gol.

"Es positivo tener tan solo tres derrotas a estas alturas de la temporadas, pero si la mitad de los diez empates hubieran sido victorias, estaríamos en otra situación", agregó.

"No marcar, hace que te precipites y no ganar genera dudas. Al año que viene le pediría acierto y no tener cinco lesionados en jugadores clave", explicó el entrenador del Valencia, quien hoy consideró que ante el Husca, el mejor jugador del rival fue el portero.

Admitió que los resultados habían estado por debajo de lo esperado y puso como ejemplo los penaltis cometidos por el Valencia este año y que, según su punto de vista, en situaciones de normalidad no se habrían cometido, pues han sido consecuencia del "exceso de ganar de ganar".

"Esperamos que ganar como lo hemos hecho hoy nos sirva para creer en nosotros mismos a partir de ahora", concluyó el entrenador asturiano del Valencia.