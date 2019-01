Francisco: "El Betis es diferente"

Francisco Rodríguez, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, vuelve a estar esperanzado para que el equipo pueda enderezar el rumbo y el fútbol sea más justo con el equipo y, por ello, ha deseado que lo que no les dio el año pasado se lo dé el recién comenzado 2019.

"Nos han venido bien las vacaciones a todos para pensar y reflexionar y todos los jugadores han regresado ilusionados y contentos. Han cambiado el chip para empezar el año con una victoria que es muy importante para nosotros", ha señalado el preparador del Huesca en rueda de prensa.

Al Betis, rival de este sábado en el estadio de El Alcoraz, Francisco lo ve distinto a otros conjuntos que han pasado por el estadio oscense: "Es diferente por su estilo de juego, aunque nosotros pensamos en nosotros y en jugar como siempre, utilizando nuestras armas. Me gustaría que fuera como en los últimos tres partidos y utilizando nuestras armas, aunque respetando al rival. La victoria es muy importante para nosotros".

El preparador del equipo altoaragonés ha explicado que al equipo heliopolitano le gusta tener "la posesión" del balón y ha destacado que ha ganado en Milán o el Camp Nou por lo que para este sábado el Huesca hará "cosas diferentes" pero sin dejar de ser ellos mismos.

Francisco no cree que el frío tan intenso que hace en Huesca le pase factura al equipo bético porque ha explicado que tiene jugadores que están acostumbrados a disputar partidos con frío en otros campos y en Europa y es para los dos equipos igual.

El conjunto oscense está trabajando para reforzarse en el mercado de invierno aunque su técnico piensa que no es fácil acertar con los fichajes: "Yo no soy partidario del mercado de invierno pero en la situación que está el Huesca sí es necesario, aunque es muy difícil. No va a venir gente por venir, solo lo hará gente comprometida en sacar esto adelante. Es el perfil que buscamos".

Algunos jugadores han regresado más tarde de las vacaciones navideñas, algo que no preocupa a Francisco. El técnico ha apuntado que el colombiano 'Cucho' Hernández se ha entrenado bien, que el turco Serdar Gürler no puede jugar por no haberse recuperado de sus problemas físicos y que el central portugués Rubén Semedo no entra en sus planes porque no aporta los valores del equipo y que, por eso, el club está buscando una solución para él.