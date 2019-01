La necesidad del colista frente a la ambición bética

Zaragoza/Sevilla, 4 ene (EFE).- El Huesca y el Betis se miden el sábado con el mismo objetivo de comenzar con buen pie 2019, aunque por distintas razones, ante la necesidad del equipo oscense, colista, de ganar para no descolgarse más en la tabla frente a la ambición bética de asentarse en la zona alta.



Azulgranas y verdiblancos llegan en situaciones muy desiguales y con distintos estados de ánimo a este primer choque del año, pues el Huesca empieza a estar acuciado por su último puesto en Primera, a ocho puntos de la permanencia, y el Betis está en un gran momento al ser sexto, a cuatro puntos de las plazas de 'Champions'.



El técnico bético, Quique Setién, espera que los suyos den la cara en El Alcoraz y, como el año pasado (3-5 al Sevilla), regalen a su afición un triunfo por Reyes, para lo que le avala su reciente racha: cuatro partidos seguidos de Liga invicto (10 de 12 puntos) y siete uniéndole Liga Europa y Copa (5 victorias y 2 empates).



El cántabro asume la etiqueta de favorito que a priori se le da a su equipo, pese al tropiezo con el que cerró un buen 2018 (1-1 en casa ante el Eibar), pero desconfía del 'farolillo rojo' que ostenta el Huesca, un rival que sabe que no va a ser fácil porque, a su juicio, no se mereció perder en las últimas cuatro jornadas.



El Betis está sobre aviso. De ello se han encargado Setién y su cuerpo técnico, y más aún cuando la situación de necesidad de los oscenses les hace más peligrosos, pero también puede suponerles una presión añadida, lo que intentarán aprovechar los verdiblancos con su fútbol de toque e imprimiendo rapidez y acierto a sus ataques.



Setién tiene varias bajas, algunas de última hora, pues a sus dos defensas lesionados: el central brasileño Sidnei da Silva y el lateral hispanodominicano Junior Firpo, a quien volverá a suplir Cristian Tello, se les han unido el joven medio camerunés Wilfrid Kaptoum, el extremo nipón Takashi Inui y el delantero Sergio León.



A diferencia de Sidnei y Junior, ninguno de los tres están entre los teóricos titulares, por lo que el Betis presentará un potente once en El Alcoraz, al que, además, podría volver el centrocampista mexicano Andrés Guardado, restablecido de la lesión sufrida hace un mes, junto a figuras como el luso William Carvalho, Sergio Canales o el argentino Giovani Lo Celso, éste en un gran momento de forma.



Para la SD Huesca, el compromiso es vital: necesita imperiosamente la victoria para no hundirse todavía más en el fondo de la clasificación.



El conjunto altoaragonés quiere empezar el año con un triunfo en El Alcoraz para seguir luchando y soñando con la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.



El equipo oscense, que no sabe lo que es ganar en casa en Primera División, quiere romper la mala racha de resultados que lleva, ya que no ha vencido desde la primera jornada, cuando lo hizo en Eibar, lo que le ha llevado a la última posición en la clasificación.



El equipo y la afición no desfallecen por la mala temporada en el debut en Primera y quieren aferrarse y luchar en cada partido para ganar como sea, pues pasan las jornadas y el Huesca sigue descolgado en la última posición, con la salvación a ocho puntos.



Esta semana se han ido incorporando a los entrenamientos varios jugadores que tenían sobrecargas musculares o salían de una lesión, como Alex Gallar, aunque son bajas el mediocentro Juan Aguilera y el extremo turco Serdar Gürler, ambos por problemas físicos.



El defensa portugués Rubén Semedo no regresa hasta hoy por tener permiso del club y no entra en la convocatoria porque ya ha avanzado su entrenador que no cuenta con él para el resto de la temporada.



Pese a que la intención del club es incorporar a varios jugadores para reforzar al equipo en todas las líneas, todavía no se ha producido ningún fichaje y tampoco ninguna baja de las cuatro que en principio parece que se concederán.



El entrenador del conjunto azulgrana, Francisco Rodríguez, no hará muchos cambios con respecto al equipo que perdió en Mestalla en la anterior jornada y, por ello, Roberto Santamaría podría seguir en la portería. Las únicas dudas estarían en el centro de la defensa entre Jorge Pulido o Pablo Insua y la vuelta al equipo titular del argentino "Chimy" Avila, que podría entrar por Christian Rivera.



En la parte ofensiva Ferreiro y Cucho Hernández tienen el puesto asegurado, aunque el colombiano se incorporó varios días más tarde a los entrenamientos, y podría acompañarles "Chimy" Avila.



- Alineaciones probables:



Huesca: Santamaría; Miramón, Exteita, Pulido o Insua, Akapo; Musto; "Chimy" Ávila o Rivera, Moi Gómez, Melero, Ferreiro; y "Cucho" Hernández.



Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Francis, Canales, William Carvalho, Lo Celso, Tello; Joaquín o Guardado y Loren.



Arbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).



Estadio: El Alcoraz.



Hora: 20.45.



---------------------------------------------



Puestos: Huesca (20º, 8 puntos). Real Betis (6º, 26 puntos).



La clave: Si el Huesca es capaz de hallar la efectividad en el remate a puerta, su asignatura pendiente en los últimos encuentros, tendrá opciones de victoria. En el Betis, la intensidad y la capacidad para aprovechar su juego de toque y sus ocasiones.



El dato: El Huesca no gana desde la primera jornada de Liga.



La frase:



Francisco: "Estamos con renovadas ilusiones para lograr la primera victoria en casa".



Setién: "Los cuatro últimos rivales del Huesca las han pasado canutas para superarle".



El entorno: La afición del conjunto altoaragonés confía en que por fin se logre la ansiada victoria en casa que sirva de punto de inflexión.