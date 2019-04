Ceballos: "Aún está por verse la mejor versión de Ceballos"

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, reconoció, tras marcar al Huesca, que "aún se está por verse" su mejor versión y dejó claro que su "ilusión" es quedarse para triunfar con el técnico Zinedine Zidane.

"Mi futuro lo tengo claro. Mi ilusión es triunfar aquí", aseguró en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu. "Cuando entras en una dinámica con confianza todo es más fácil. Desde el primer día Julen me dio confianza, Solari también y Zidane ha confiado en mi en todo momento", agregó.

"Cuando un jugador se siente respaldado por el entrenador es todo más fácil. Me siento más cómodo, pero aún se está por verse la mejor versión de Ceballos", añadió. Aunque Santiago Solari fue el que menos contó con Ceballos, el centrocampista andaluz aseguró que "siempre" siguió "trabajando de la misma manera" porque "la ilusión no puede decaer". Y destacó el cambio que siente en el presente.

"Zidane dijo que iba a ser justo con todos los jugadores, que íbamos a tener oportunidades, y atravieso un buen momento. Llegué con la confianza a tope de la selección. Me da la titularidad y he podido aportar un gol", dijo.

Ceballos admitió que con el técnico francés no ha tratado su futuro. "La verdad que no he hablado con Zizou de mi pasado. Él ha llegado con la idea de hacer borrón y cuenta nueva. Ya prácticamente no aspiramos a título alguno y el míster confía en todos".

En su análisis del partido Ceballos destacó que les faltó paciencia con el balón y el gran gol salvador de Karim Benzema. "Nos precipitamos un poco para atacar y dejamos espacios atrás, pero el equipo en la segunda parte hizo un gran partido y con una obra de arte de Karim nos dio tres puntos merecidos", dijo.

"Quedan nueve jornadas que hay que enfocar de la mejor manera posible y pensar sólo en el partido del miércoles ante el Valencia", sentenció.