El Valencia se aferra a Mestalla ante un Huesca que busca estrenarse

Valencia/Huesca, 25 sep (EFE).- El Valencia recibirá este sábado al Huesca en un encuentro en el que espera que la confianza que le da Mestalla, aún vacío por las medidas contra la COVID-19, le permitan sumar su segundo triunfo ante un Huesca que buscará estrenar su casillero de triunfos en este regreso a Primera.



El equipo de Javi Gracia recibió dos goles en su debut ante el Levante en este mismo escenario y otros dos la semana pasada en Vigo pero en el primer caso consiguió darle la vuelta al marcador y en el segundo no lo logró.



En cualquier caso, el técnico navarro ya advirtió que si tienen que marcar tres goles para ganar cada partido su número de triunfos se reducirá drásticamente por lo que su primer objetivo será ?cerrar? su portería aunque lo tendrá que hacer con una zaga inédita.



A la lesión de Eliaquim Mangala se ha unido la de Gabriel Paulista, por lo que no tiene a ninguno de los dos jugadores con los que contó como titulares cuando tenía a sus cuatro centrales disponibles y tendrá que alinear a Mouctar Diakhaby y a Hugo Guillamón, salvo que apueste por alguna recolocación inesperada. Además de la baja de los centrales tampoco han entrado en la convocatoria Jasper Cillessen, Denis Cheryshev y Carlos Soler



No será la única novedad, pues Gracia también podrá echar mano de Uros Racic, que brilló en el tramo final del choque ante el Levante y no pudo jugar en el siguiente encuentro por un dolor de muelas. Se perfila titular junto a Geoffrey Kondogbia.



Otros dos jugadores ?señalados? son el portugués Gonçalo Guedes y el surcoreano Kang In, llamados a marcar la diferencia en este Valencia y que aún no lo han hecho. El ?once? permitirá ver si Gracia apuesta por renovar la confianza o buscar un revulsivo en forma de banquillo.



La entrada en la lista de Kevin Gameiro le da al técnico nuevas opciones, más allá de la de Manu Vallejo, de agitar la plantilla con competencia de nivel.



El Huesca quiere recuperar las buenas sensaciones que tuvo en el primer partido de Liga en el campo del Villarreal, ahora con más alternativas tras la llegada de Ontiveros, y mejorar la mala imagen que dio en casa ante el Cádiz, donde no le salió nada y acabó derrotado ante un rival por la permanencia.



El partido contra el Valencia en Mestalla se presenta como una prueba más para ver la capacidad de respuesta que tiene el equipo de Miguel Angel Sánchez "Michel" y el nivel de competitividad tras ofrecer una de cal y otra de arena en las dos primeras jornadas de competición.



El mal partido y peor resultado que cosechó el Huesca en casa en la anterior jornada tal vez haga introducir algún cambio a Michel, aunque no de sistema de juego, y por ello podría dar entrada desde el inicio a Borja García en el centro del campo. En el ataque podría mover alguna posición, con Rafa Mir menos tirado a la banda y más al centro.



El técnico madrileño también se va a ver obligado a cambiar el lateral derecho ya que Pablo Maffeo se ha lesionado en el último entrenamiento de la semana, lo que posiblemente dejará paso a Pedro López, recién salido de una lesión.



En la portería parece que Andrés Fernández seguirá bajo los palos aunque no estuvo muy acertado en el último encuentro, y en la defensa tampoco parece que vaya a haber novedades, salvo la entrada de Pedro López en el lado derecho, con Javi Galán en el izquierdo junto con Pulido y Siovas en el centro de la zaga.



En el centro del campo podría haber un cambio jugando Mosquera, Juan Carlos y Borja García en sustitución de Eugeni, ya que Mikel Rico, que ya fue baja ante el Cádiz por molestias musculares, no ha podido entrenarse todos los días como el resto de compañeros.



En la línea atacante tampoco parece que pueda haber cambios, al menos de entrada, aunque no sería descartable alguna sorpresa. En principio seguirán jugando Rafa Mir, Ferreiro y el japonés Okazaki.



Alineaciones probables:



Valencia: Jaume; Wass, Guillamón, Diakhaby, Gayà; Jason, Racic, Kondogbia, Guedes; Kang In y Maxi



Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mosquera, Juan Carlos, Borja García; Rafa Mir, Okazaki y Ferreiro



Árbitro: Munuera Montero (Colegio Andaluz)



Estadio: Mestalla



Hora: 14.00 GMT



------------------------



La clave. El Valencia deberá mejorar sensiblemente en defensa, tras recibir cuatro goles en las dos primeras jornadas.



El dato: El Valencia afronta la tercera jornada de liga sin haber realizado aún ningún fichaje.



La frase:



Gracia: "Puede ser un partido de toma y daca"



El entorno: La ausencia de fichaje y la gestión del club mantiene el ambiente de crispación social.