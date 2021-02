La lesión de Gastón Silva ante el Sevilla es más grave de lo que Pacheta esperaba.

El Huesca se marchó el pasado sábado del Ramón Sánchez-Pizjuán con una derrota pese a que estuvo cerca de empatar, de no ser por las dos salvadoras intervenciones de Yassine Bono en el tramo final del partido. Pero no fue la única mala noticia para los azulgranas.

En la primera parte del duelo el central Gastón Silva tenía que dejar el campo lesionado tras un choque fortuito con Rakitic y pese a que Pacheta, en rueda de prensa, restó importancia a la lesión, parece que es más grave de lo esperado.

"Tiene un tema en el tobillo. Creo que no va a ser grave, creo, pero os lo digo sin tener pruebas ni mucha idea. Os lo digo a bote pronto porque parece que el chico no está muy preocupado. Le dolía mucho porque parecía un esguince interno y estos son muy dolorosos, pero creo en principio que no tiene nada grave. Igual mañana llegamos y tiene para mucho, pero no sé, no os puedo asegurar pero no parece grave en estos momentos", decía Pacheta en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo, las pruebas a las que ha sido sometido este lunes el central uruguayo han desvelado que el futbolista sufre "una fractura vertical a nivel de la base del maléolo tibial en el tobillo derecho".

Además, en el comunicado el club oscense revela que el jugador deberá guardar "reposo durante un mes y posteriormente comenzará su trabajo de readaptación para volver a la dinámica del equipo". Sin duda, una baja importante en el centro de la defensa para Pacheta.