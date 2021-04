0-2: Un doblete de Enes Ünal da aire al Getafe ante un igual

El triunfo logrado por el Getafe en su visita al estadio de El Alcoraz de Huesca, con un doblete de Enes Unal, supone un enorme balón de oxígeno para el conjunto de José Bordalás en su lucha por la permanencia, a la vez que propina un golpe al mentón a un rival directo por el mismo objetivo. El equipo madrileño supo llevarse un partido clave, de esos que valen más que tres puntos, primero porque supone alejarse hasta siete de los oscenses, lo que parece descartar a estos como rival por seguir un año más en Primera de los madrileños y porque, además, le ganan la diferencia particular.

Igualmente añade una dosis de moral extra al equipo de José Bordalás en un momento clave de la temporada y dada la trayectoria descendente que estaba mostrando. Los azulones estaban en caída libre tras haber logrado solo una victoria en los últimos catorce encuentros, en los que habían sumado cinco puntos de 42 posibles, y el triunfo en terreno aragonés corta una espiral muy peligrosa que no le da la tranquilidad total pero que le permite mantener distancias con la zona baja. Todo lo contrario para el Huesca, que acumula tres jornadas perdiendo cuando hace cuatro se le ponía todo de cara al salir del descenso y, aunque no tiene todo perdido, la situación vuelve a ser de máximo riesgo.

Desde el inicio del juego la presión fue asfixiante por parte de los dos equipos lo que provocó que apenas existiera la opción de jugar el balón, de ahí que la mayoría del tiempo ambos optaran por un fútbol más directo y menos combinativo. El juego transcurría entre despejes y poco control de uno y otro equipo hasta que se produjo un centro desde la banda derecha del Getafe que remató en primera instancia de cabeza Jaime Mata y que repelió en una gran estirada el meta Andrés Fernández, lo que fue aprovechado por el turco Enes Unal para cruzar el balón a las mallas ante la pasividad de la zaga local, que no acudió a despejar el rechace de su portero.

Era la primera llegada de los visitantes, que aunque no habían creado peligro, al igual que el Huesca, sí que parecían más metidos en el partido y con las ideas más claras de cómo había que afrontarlo, porque se llevaban casi siempre los rechaces y segundos balones. Y eso quedó todavía más claro a partir del gol, cuando los hombres de José Bordalás desactivaron totalmente a los azulgranas en el aspecto ofensivo porque no solo es que no pisaron área, sino que solo tuvieron un remate de su goleador, Rafa Mir, que salió ligeramente alto.

El Huesca cambió la tendencia del juego tras el descanso pero duró muy poco porque, en el minuto 52, en una acción individual de Enes Unal desde la banda hacia el centro, el turco enganchó un disparo ajustado al poste desde el borde del área que supuso su segundo tanto y el de su equipo, dejando al Huesca al borde del K.O. Los cambios introducidos por el técnico local, José Rojo "Pacheta", no variaron la tendencia del juego porque el Getafe se mantuvo firme y, continuando con el gran trabajo defensivo de la primera mitad, apenas dio oportunidades a los altoaragoneses para poder inquietarle.

Huesca: Andrés Fernández; Pedro López (Doumbia 67'), Insua (Sergio Gómez 67'), Pulido, Vavro (Siovas 46'), Javi Galán; Ferreiro, Mosquera, Seoane (Escriche 46'); Rafa Mir y Sandro (Okazaki 77').

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Mathías Olivera; Nyom (Juan Iglesias 84'), Maksimovic (Aleñá 88'), Arambarri, Cucurella; Mata (Ángel 88') y Enes Ünal (Chema Rodríguez 80').

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Ferreiro y Escriche, del Huesca; y a Enes Ünal, Arambarri, Juan Iglesias y Damián Suárez, del Getafe



Goles: 0-1 (20') Enes Ünal; 0-2 (52') Enes Ünal.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de Primera división, disputado en el Estadio de El Alcoraz a puerta cerrada. El Huesca estrenó una camiseta que conmemora el Día de Aragón, que se celebró el pasado día 23 de abril.