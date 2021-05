El homenaje del Huesca a la afición y la historia del Betis

Lo lleva haciendo desde la temporada pasada, aunque ha sido ésta, en Primera, cuando muchos han conocido la preciosa costumbre de la S.D. Huesca cada vez que viaja lejos de El Alcoraz. Y es que la entidad azulgrana homenajea a sus anfitriones con un brazalete de capitán personalizado, como ya hiciera con el Cádiz y su famoso seguidor, el fallecido Michael Robinson. Ahora, le toca el turno al Betis, que recibe al conjunto altoaragonés el próximo domingo a las 18:30 horas en la penúltima jornada de LaLiga, con la permanencia visitante en juego, así como la clasificación definitiva de los verdiblancos para competiciones europeas.

"En esta ocasión, hemos querido homenajear a la afición bética, una de las más reconocidas en el fútbol español y que es incluso una de las señas de identidad del club de Heliópolis. Los partidos en el Benito Villamarín no serían lo mismo sin toda la hinchada cantando el himno a capela antes del pitido inicial. El diseño representa la característica composición de los asientos de la gradería del estadio bético, que forma una trama de triángulos que evocan la forma del escudo del club", explican los oscenses, que añaden detalles muy particulares: "Además, ¿podéis ver el número que se hemos escondido dentro de la composición? Una pista: está en números romanos. Hemos hecho alusión al extraordinario registro que ha batido el capitán Joaquín Sánchez, con 461 partidos oficiales con el club de su vida, superando al anterior poseedor de este récord, el histórico portero José Ramón Esnaola. Ambos jugadores han sido protagonistas de las dos Copas del Rey conquistadas por los verdiblancos (1977 y 2005). El guiño al capitán del Real Betis consiste en que el dorsal 17 está inscrito en números romanos en el diseño, como si lo formaran a modo de mosaico los aficionados en la grada, cuestión que desgraciadamente no es posible por las restricciones actuales, en las que no se permite público en los estadios de LaLiga".

En cuanto a los personajes escondidos en el brazalete, el Huesca aclara que se trata de Palmerín, O'Connell, Jorge Morillo (¡¡!!), la abuela del Betis, el sombrero de Finidi y Esnaola. Además, el club aragonés desveló otros dos bocetos previos al diseño final. Todo un lujo de detalles que inspiraron la prenda que lucirán Mikel Rico o David Ferreiro, quien ejerza de capitán, este domingo en la Avenida de La Palmera.