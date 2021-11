El ambicioso proyecto de un Almería en Primera división

La UD Almería ha crecido de manera exponencial desde que en verano de 2019 aterrizara en el club el actual propietario Turki Al-Sheikh, haciéndose con la entidad a cambio de unos 18 millones de euros.

El conjunto almeriense es actualmente el líder de Segunda división y el más claro aspirante a conseguir el ascenso a Primera, tras un sólido comienzo de temporada con Rubi en el banquillo que lo tiene a 12 puntos del tercer clasificado.

Una nueva UD Almería que tiene un ambicioso proyecto en mente en Primera al que ya ha comenzado a darle forma, como el propio CEO de la entidad, Mohamed El Assy, aclaró durante una conferencia con los estudiantes de económicas de la Universidad de Almería. "Turki Al-Sheikh pudo haber elegido a lo grande, pero optó por un club pequeño para hacerlo grande. Elegimos al Almería porque tenía poca deuda y un propietario con la mayoría accionarial, sin una estructura complicada. La compra fue por 18 millones", dijo El Assy, quien resaltó el papel de los inversores árabes, quienes han permitido al club "hacer muchos de los fichajes".

Con la UD Almería en Primera, el presupuesto del club ascendería hasta los 60 millones de euros, siendo el actual de 40 kilos. Un presupuesto que en este curso ha experimentado, también, un importante crecimiento, viniendo desde los 9 millones de euros del anterior: "Hoy tenemos 3'3 millones en patrocinios de empresas españolas y 3'5 de árabes. Si subimos a Primera esperamos nuevas, Aramco es muy específica, es algo que depende de ellos. Antes de llegar teníamos 500.000 euros en patrocinios y Urcisol cubría gran parte. Nos hemos ganado la confianza de las empresas españolas porque ven un gran escaparate. Hemos bajado de 6 millones a 3'5 en patrocinio de empresas árabes por no haber podido subir ya y por el Covid, al ser muchas del sector servicios como Saudia o Signature".

Ahora, el propietario de la UD Almería está inmerso en la proyección de la nueva ciudad deportiva y un estadio cinco estrellas. Unos trabajos que ya han comenzado en una primera fase. "Nuestro proyecto es la Academia, pero necesitamos un terreno de al menos 100.000 metros cuadrados y el Ayuntamiento nos ofrece 35.000. Hay que buscar una parcela que cumpla con las expectativas para realizarlo. Pronto encontraremos la solución. De la Academia el principal problema es encontrar la parcela adecuada para la Ciudad Deportiva. Por ejemplo el papeleo para la concesión del Estadio empezó en noviembre de 2019, pero es la ley española y tenemos que respetarla. No nos fijamos en ningún equipo", recuerda el CEO.

Sobre la remodelación del estadio, convirtiendo al de Los Juegos Mediterráneos en uno cinco estrellas, dijo: "La primera fase se abrirá en mayo. Incluye un lavado de cara a los asientos, nueva tecnología en videomarcadores y nueva cubierta. Después se excavará para aumentar la capacidad hasta 25.000 espectadores".

La segunda fase, más agresiva, traerá consigo un desplazamiento a otro estadio cercano durante algunas jornadas: "Aunque empezásemos en verano, lo primero que tiene que estar listo es el césped tras bajar 11 metros. Necesitaremos jugar algún que otro partido en otro Estadio. El plan es subir, mantenernos un par de temporadas y luego arrancar la fase II".

Para ese ambicioso proyecto, lógicamente, los nuevos dirigentes del conjunto almeriense están abiertos a estrechar vínculos con las instituciones de la provincia, siendo otros los futuros ingresos que se manejan: ticketing, televisión...

"Estamos abiertos a colaborar con cualquier institución almeriense porque repito que el club no es de Turki, sino de la gente de Almería. También colaboramos con un departamento de la UAL en un proyecto pequeño que aún no está finalizado", explicó El Assy, quien siguió exponiendo la realidad de los ingresos del club en conceptos por los abonos y la venta de entradas: "Entre tickets y abonos no logramos más de 1'5 millones de euros. Somos uno de los más baratos para abonarse en Segunda pese a encarecerlos un 20%. Queremos llegar a la fase II para aumentar la capacidad del Estadio y lograr más ingresos de entradas. Vamos a pasar de 6 palcos VIP a 19 y eso será un ingreso añadido para el club ya que nuestro hospitality será para empresas que podrán usarlo durante la semana para tener reuniones como oficinas, no solo durante los partidos".

De los ingresos por televisión, dijo: "En Inglaterra el reparto televisivo se vende de forma colectiva y es algo más equitativo, la diferencia no es mayor a 30 o 40 millones de euros como en España. El problema del reparto televisivo viene de hace 20 años porque los grandes, Real Madrid y Barça, tampoco quieren renunciar a lo que ellos consideran que generan".