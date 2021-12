Carriço vuelve por Navidad.

"Experiencia, liderazgo y fortaleza" fue el titular empleado por la UD Almería el pasado mes de agosto para anunciar la contratación del veterano zaguero portugués Daniel Carriço. El internacional luso volvía a España tras rescindir su contrato en China, a donde había emigrado tras ser pieza fundamental de los éxitos de los últimos años del Sevilla FC y un auténtico líder de su vestuario.

La pandemia pilló al exsevillista en Wuhan, pleno epicentro del problema, y su experiencia en el fútbol asiático se vio marcado prácticamente desde el inicio por la actual situación sanitaria que azota al mundo. De ahí que el zaguero decidiera volver a España el pasado verano. Más concretamente a Andalucía, donde fue muy feliz como sevillista, lo que quería volver a repetir con la elástica rojiblanca.

"Quiero luchar pos cosas grandes", destacó el futbolista durante su presentación, algo que no está consiguiendo del todo. Y es que aunque la UD Almería siga prácticamente intratable como líder de Segunda división, habiendo estado en puesto de ascenso directo en 16 de las 19 jornadas disputadas hasta la fecha, el exsevillista no ha podido contar con el papel sobre el campo que le habría gustado tener. Y es que su inicio no ha sido el esperado por diversas cuestiones, entre ellas los problemas físicos.

Carriço llegó a Almería a finales de agosto, tras haber rescindido en China y haber pasado antes por Portugal. Sin pretemporada a las órdenes de Rubi, se sumó al grupo a la espera de un transfer que tardó ligeramente más de lo esperado. Y cuando todo apuntaba que estaría listo para la quinta jornada, ante la Ponferradina, unas molestias le impidieron entrar en la convocatoria para El Toralín. Un mes después de su fichaje aún no había debutado y algunos medios locales ya lo tildaban de 'fichaje fantasma'.

Finalmente, el zaguero luso acabaría debutando el pasado 9 de octubre, ante Las Palmas, sumando 12 minutos como pivote en el empate a uno cosechado. Desde entonces, tan sólo ha participado en tres encuentros, habiendo sido titular sólo en uno de ellos: 90' en el triunfo por 3-1 ante el filial de la Real Sociedad. 116' oficiales hasta la fecha y un nuevo infortunio que le ha frenado en seco cuando parecía que su carrera como almeriense comenzaba a arrancar.

Una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha le obligaron a volver a parar a comienzos del mes de noviembre. Dos meses en el dique seco que le impedirían volver a competir en 2021 y que le empujaron hasta Portugal para recuperarse de su lesión muscular de la que avanza de manera positiva, tal y como comentan a ESTADIO Deportivo desde su entorno.

En estos días, de hecho, ha vuelto a Almería, donde ya se le ha podido ver haciendo trabajo parcial junto al resto del grupo. Una vuelta por Navidad que, sin embargo, no será completa hasta el próximo año, y es que no se espera ver al zaguero luso sobre el campo hasta finales de 2022 si el proceso de recuperación sigue su proceso lógico.