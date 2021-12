La obligación de compra del Almería por Pozo.

Tras dos empates consecutivos, volvió a ganar el Almería este pasado sábado, por 3-0 al Zaragoza. Diez partidos consecutivos sin conocer la derrota (ocho triunfos y dos empates) y líder indiscutible de Segunda división. Campeón de invierno, suma 45 puntos a falta de un partido para dar por concluida de manera oficial la primera vuelta de la temporada.

El Almería de Rubi es un auténtico cohete hacia Primera división, habiendo estado en puesto de ascenso directo en 17 de las 20 jornadas disputadas hasta el momento. Este pasado sábado, además, volvía a marcar su goleador, Umar Sadiq, tras su peor racha sin ver portería, siete jornadas. Todo salió a pedir de boca.

Sin embargo, no fue el delantero nigeriano el único futbolista rojiblanco que brilló con luz propia, haciéndolo también el lateral derecho Alejandro Pozo. El canterano sevillista, cedido por los de Nervión esta temporada, asistió a Portillo en el arranque de la segunda mitad y firmó el segundo del Almería en su triunfo definiendo con la zurda como un puro delantero centro.

El de Huévar del Áljarafe se ha convertido en una de las mejores incorporaciones del Almería en el presente curso. Este sábado, junto a su gol y asistencia, se desató como extremo, presionando la salida del balón y volvió a completar otro partido sin dar muestra alguna de cansancio. Titularísimo para Rubi, ha participado en todos los partidos del Almería en Liga, descansando tan sólo ante el Águilas, en la primera ronda de la Copa. En total, 17 participaciones; 1.289' de juego en los que ha sumado tres goles y una asistencia, al tiempo que ha cumplido con la difícil labor de hacer olvidar a Balliu.

El canterano sevillista, que el pasado mes de junio llegó a debutar como internacional absoluto con España en el amistoso contra Lituania (4-0), se encuentra "muy feliz" en Almería, tal y como ya avanzó este diario. De ahí que su idea, a priori, sea la de continuar en el conjunto rojiblanco una vez finalizada la presente temporada. Algo que hoy por hoy está ya prácticamente encauzado, guardándose el Almería una opción de compra que se convertiría obligatoria de consumar el conjunto indálico el ansiado ascenso. Y eso, viendo el discurrir del equipo de Rubi durante la primera mitad de la temporada, se antoja mucho más que probable. Incluso podría llegar a decirse que tiene medio ascenso en la mano...

En cualquier caso, en Almería prefieren no ir con prisas y, poco a poco, ir asentando su posición como líder de la categoría, lo que no sólo asegura el ascenso directo, sino que también te evita un farragoso 'play off' final en el que cualquier cosa puede acabar ocurriendo.

La operación, en cualquier caso, es bastante ventajosa para todas las partes, estando fijada la obligación de compra en algo menos de cinco millones de euros, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con fuentes próximas a la operación. El Almería se acabará haciendo, salvo desgracias, con un futbolista que está siendo muy importante en la lucha por el ascenso y el Sevilla FC, por su parte, recaudará una cuantía considerable por un canterano que no ha conseguido asentarse en el primer equipo desde que debutó y que no cuenta para los planes de Lopetegui. Pozo, por su parte, se aseguraría su futuro en un vestuario en el que se siente importante, tras haber pasado los últimos cursos de cesión en cesión.

Está claro, por tanto, que mucho deberían cambiar las cosas (a peor) en el segundo tramo de la temporada para que Alejandro Pozo no se acabe convirtiendo en el primer fichaje del Almería para la 22/23, en Primera. O lo que es lo mismo, la primera venta del Sevilla FC.