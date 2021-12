Rubi: "No vamos a tirar la Copa".

Rubi, técnico de la UD Almería, atendió a los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa que este jueves enfrentará a lor rojiblancos ante el Amorebieta en el Campo Municipal de Urritxe, correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Una puesta en escena en la que el técnico del Almería subrayó que visitan a los zornotzarras "en su mejor momento de la temporada".

"No he visto ningún encuentro del Amorebieta donde no compita; no ha recibido goleadas ni se le gana de forma fácil; hace un fútbol noble, que te obliga a estar concentrado porque pone rápido el balón en el área y juega fuerte con centros y juego aéreo. Al margen de ello vuelven a jugar en su estadio y a un partido que elimina. Será duro y complicado, pero vamos con ilusión", explicó Rubi sobre el Amorebieta.



Rubi, técnico de la UD Almería

El Almería, como así lo destacaba su entrenador, va "con mentalidad de pasar de ronda y hacer un buen partido". Aunque el principal objetivo de los rojiblancos es la Liga, el técnico se mostraba categórico al afirmar que "no vamos a tirar la Copa. "Mientras nosotros estemos aquí competiremos en todos los partidos y en todos los torneos", apostilló. Al tiempo, Rubi trató otras cuestiones referentes a la actualidad rojiblanca.

El Campo Municipal de Urritxe, en lugar de Lezama, como en LaLiga: "Es una incógnita el terreno de juego, dimensiones, etcétera, aunque las dimensiones no son nunca excusa para nada. La única ventaja suya respecto a nosotros es que juegan en casa. Debemos ser inteligentes e interpretar lo que toca para este partido".

Tras la rueda de prensa Rubi quiso hacer un brindis, con cava, con los medios de comunicación para felicitarles la Navidad y desearles mucha salud. Durante unos minutos estuvo dialogando con los periodistas e intercambiando opiniones e impresiones, ya fuera de micro.