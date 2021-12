El mercado de enero del Almería.

El aplazamiento del partido ante el Lugo del pasado lunes por un brote de coronavirus en el conjunto gallego provocó que las vacaciones llegaran antes para el plantel de la UD Almería, líderes indiscutibles de Segunda división.

El discurrir del conjunto de Rubi durante esta primera mitad ha sido sobresaliente, por lo que pocas son las pegas que se le pueden poner. Pese a ello, todas las plantillas son mejorables y, por ello, en el Estadio de Los Juegos del Mediterráneo no pierden ojo al mercado de enero, a la vuelta de la esquina. Si existiera alguna posibilidad de potenciar el plantel, se acometerá.

Todas las miradas están puestas sobre el centro de la defensa. Especialmente después de que las lesiones no hayan dejado a Carriço rendir como se esperaba de él. Los hombres de Turki Al-Sheikh están rastreando el mercado de centrales, tanto a nivel nacional como extranjero, tal y como informa La Voz. Pese a ello, no está del todo claro que finalmente se acabe cerrando dicha operación, pues todo dependerá de qué es lo que ofrezca el mercado para mejorar la defensa. No se fichará por fichar.

Si el centro de la zaga es, prácticamente, la única parcela del campo que la UD Almería plantea reforzar en este mercado de invierno, no muchos más movimientos, lógicamente, se esperan en lo referente a las salidas. Será un mercado de enero tranquilo en Almería. O, al menos, esa es la intención.

Así, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no hay intención de que se produzca ninguna salida. Al menos, no está previsto en este mes de enero. En la UD Almería confían plenamente en su plantilla, tanto en los que están siendo más habituales como en aquellos que están jugando un papel más secundario en los planes de Rubi. El plantel rojiblanco es una gran familia y como tal se respira el ambiente en este próximo mes de enero.