"Fui un poco pesado con Sadiq... una solución extraordinaria"

José Gomes se marchó de la UD Almería el pasado mes de abril después de que una serie de resultados forzaran su salida. El conjunto rojiblanco no reaccionó y su marcha no significó el ascenso esperado.

Ahora, líder destacado en la presente temporada y con un Sadiq al que él 'descubrió' marcando aún más diferencias que la pasada campaña, el técnico portugués echa la vista atrás y saca pecho por haberle ofrecido al club almeriense algo que le ha dado goles, muchos puntos y, previsiblemente, ayudará a formar el plantel del futuro.

"Fui un poco pesado con la directiva del Almería porque veía a ese futbolista -a Sadiq- como una solución extraordinaria. Es un jugador rápido, que tiene definición, pero le falta algo de madurez. No es fácil encontrar a un jugador como él. Me enamoré por su forma de jugar, por lo que podía dar a un equipo y por eso fui pesado con los directivos para que lo ficharan", asegura en Radio Marca el actual técnico del Al-Taawoun saudí. Su insistencia 'obligó' al Almería a hacer un desembolso de cinco millones el último día de mercado.

Pero aquello que parecía una barbaridad para Segunda división hoy se ha multiplicado por doce. O al menos eso es lo que pide el Almería a cualquier equipo que venga a por Sadiq en este mercado invernal.

Y si bien mira con alegría ese momento, no lo hace tanto cuando recuerda su destitución. Sobre todo, porque viendo la trayectoria del Almería este año, cree que aquel equipo no fue valorado como mereció. "Hicimos una muy buena temporada y estuvimos muy cerca de lograr nuestro objetivo. El Almería de este año solo tiene 4 puntos más que el Almería del año pasado con las mismas jornadas disputadas", afirma Gomes, quien señala que fue "una pena" que no lo "dejasen terminar". "Siento un orgullo muy grande con el trabajo que hicimos y con la relación que teníamos con los aficionados", asegura.