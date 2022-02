Las notas del Almería frente al Fuenlabrada

Las calificaciones de los jugadores del conjunto dirigido por Rubi en la victoria del Almería por 3-1 ante el Fuenlabrada

La UD Almería vencería su cuarto partido consecutivo en LaLiga Smartbank tras doblegar al Fuenlabrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos por 3-1. El conjunto indálico dormirá así como líder de la categoría de plata del fútbol español y podría terminar en primera posición en el caso de que el Eibar no consiga vencer al Burgos esta jornada.



Un partido que se le pudo atragantar en un principio al conjunto rojiblanco, pues aunque el Almería se pusiera por delante en el marcador gracias a una acción maravillosa de Sadiq Umar que culminó Puigmal, el Fuenlabrada no tardó en responder con un gol de su máxima referencia, Bouldini.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se impuso al son de Sadiq Umar. Primero, el propio nigeriano remataría un balón colgado por Puigmal a gol. Después sentenciaría Dyego Sousa el partido gracias a una jugada buena por banda del nigeriano. El Mediterráneo fue una fiesta y el conjunto local brilló junto a su afición mientras conseguían sellar los tres puntos.

Las notas del Almería ante el Fuenlabrada



FERNANDO: 7

El guardameta murciano no pudo hacer más en el gol que recibió. Eso sí, nueva jornada en la que no termina con la portería a cero.



BUÑUEL: 5

Inseguro y nervioso. Tenía delante a uno de los mayores peligros del Fuenlabrada y le costó sujetarle.



CARRIÇO: 4

Dejó algunos destellos antes de su retirada por lesión. Inaceptable el estado físico del ex sevillista.



BABIC: 7

Vio la tarjeta amarilla de manera temprana y desde entonces le costó entrar en el partido.



AKIEME: 8

El de Parla volvía a ser una de las mayores razones ofensivas en el costado izquierdo. Eso sí, únicamente apoyado por Sadiq.



EGUARAS: 8

El centrocampista procedente del Zaragoza lograba su primera titularidad tras la baja por sanción de De la Hoz. Buenos minutos sobre el verde del Mediterráneo.



SAMU COSTA: 8

El portugués hizo un buen desempeño en el centro del campo, anticipándose a los movimientos de los rivales y derrochando fuerza y espíritu competitivo



PUIGMAL: 9,5

El catalán asumía la titularidad después de la lesión de Robertone y lo hizo a lo grande. Gol y un partido más que notable.



RAMAZANI: 3

Perdido, desesperado y negado. No fue el día del belga, que erró dos manos a manos y vio la tarjeta amarilla por protestar en la primera mitad. Sustituido al descanso.



SADIQ: 10

El nigeriano volvía a ser la pieza fundamental del equipo indálico. Además del gol, realizó una jugada extraordinaria sirvió para darle un gol regalado a Puigmal.



PORTILLO: 7,5

El malagueño estuvo algo desaparecido en muchas fases del partido, ya que el mayor peligro indálico llegó por medio de contragolpes.



MARTOS: 3

Inoperante. Vuelve a dejar evidente que el Almería necesita fichar un central libre. No da el nivel.



POZO: 8

El sevillano salió en la segunda mitad y rindió de forma eléctrica tanto en el extremo como de lateral



DYEGO SOUSA: 8

El delantero luso formó junto a Sadiq en la punta del ataque rojiblanco y cuajó un buen papel como revulsivo.



JAVI ROBLES: 6



CURRO: 6

Ofreció verticalidad y un apoyo para sus compañeros en los últimos compases del partido.