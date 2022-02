Sergio León deja todo igual en la lucha por el ascenso a Primera

La situación en la tabla clasificatoria tras el final de la jornada 29 de LaLiga Smartbank sigue de forma idéntica

La victoria de la UD Almería frente al Fuenlabrada por 3-1 de este viernes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos no ha supuesto una diferencia significante en la tabla clasificatoria. El ritmo que está imponiendo la cabeza más adelantada en la clasificación está siendo endiablado y no permite relajaciones a los demás perseguidores, y esta vez con la actuación destacada del ex bético Sergio León.



El conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' vencía en el encuentro que abría la jornada de forma sólida y muy convincente ante un Fuenlabrada que no está pasando su mejor momento. Un recital de fútbol de Sadiq Umar, que volvió a ver portería, bastó para que los indálicos certificaran su cuarta victoria consecutiva tras haber superado ya la mala racha del mes de enero.



Eso sí, el sábado el Tenerife, hasta entonces tercer clasificado empatado a puntos con el Valladolid, pinchó en Anduva. Los jabatos consiguieron llevarse el partido en el segundo choque que afrontaba Joseba Etxeberría como entrenador del Mirandés. El primer encuentro fue ante el Almería. Aunque terminó en victoria indálica, no le fue nada sencillo a los pupilos de Rubi vencer a los rojillos.



Sin embargo, el Eibar no fallaría. El conjunto dirigido por Gaizka Garitano sigue haciendo de Ipurúa un fortín y doblegó al Burgos. Un gol de Blanco Leschuk y otro del ex rojiblanco Corpas fueron suficientes para que los armeros volvieran a llevarse los tres puntos esta jornada. Gracias a esta victoria, los eibarreses seguirán una semana más en lo alto de la clasificación de LaLiga Smartbank, tan solo un punto por encima del Almería.



Después, la presión recaía sobre el Valladolid. En caso de perder, el conjunto vallisoletano se encontraría a seis puntos del ascenso directo. Se mediría ante el Amorebieta en su feudo, el José Zorrilla. En la primera vuelta, el conjunto vasco se hizo con la victoria en un mal partido de los de Pacheta. En esta ocasión, no han dado lugar a la sorpresa. Gracias a la actuación destacada de Sergio León con un hattrick, el Valladolid ha vencido 5-1 al Amorebieta sin demasiadas complicaciones.



Una jornada menos y todo sigue igual. Esta situación beneficia, si es que lo hace a alguien, a los equipos que ostentan las posiciones de ascenso, pues ya resta una jornada menos para el final del campeonato. La jornada que viene, habrá encuentros muy importantes para el devenir de la zona noble de la clasificación, como un Tenerife-Valladolid.