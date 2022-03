La IA se rinde a los pies de Sadiq

El delantero nigeriano de la UD Almería enamora a los aficionados y ahora también 'conquista' a la inteligencia artificial

El mes de febrero de Sadiq Umar con la UD Almería ha sido espectacular. Llegaba de la Copa de África antes de lo previsto tras un fiasco absoluto de Nigeria, algo que finalmente ha agradecido el hincha rojiblanco. El delantero de Kaduna ha mostrado su mejor versión desde que viste los colores rojiblancos y la inteligencia artificial también reconoce esto.



La irrupción de Sadiq se esperaba impacientemente tras la mala racha que había cosechado el Almería en el mes de enero: tan solo había sumado un punto de quince posibles. Una plaga de bajas causada por el covid sumada a la ausencia de su máximo artillero hicieron que el conjunto indálico perdiera fuelle e incluso cayera de los puestos de ascenso directo.



Bajo el liderazgo del delantero nigeriano, las cosas han sido totalmente opuestas en el mes de febrero. Los cuatro partidos que se han disputado en este mes se han contado por victorias indálicas. Doce puntos de doce posibles que han vuelto a aupar al Almería al ascenso directo e incluso acechar el liderato que ostenta el Eibar, con tan solo un punto más que los almerienses.



Recientemente Sadiq ha sido nominado a ser el jugador del mes de febrero por LaLiga, premio que debería ganar según el Big Data y la IA. El papel de Sadiq ha sido fundamental y así lo ha reconocido Olocip, empresa especializada en la utilización de la Inteligencia Artificial en el mundo del fútbol, que ha elaborado un once ideal de LaLiga Smartbank en el mes de febrero. El nigeriano, según la IA, es el jugador más valorado de este último mes.



La medición se ha realizado otorgando un valor al impacto acumulado de todas las acciones de un jugador para su equipo en las cuatro jornadas que han tenido lugar en el mes natural pasado. En este caso, Sadiq con un valor de 5,26, supera notablemente al resto de jugadores que apenas superan el valor de 2. El único más cercano es el ex bético Sergio León, con un 3,62.



Por tanto, es un reconocimiento más que se suma a los tantos elogios y alabanzas que ha tenido Sadiq por parte de rivales, compañeros y aficionados. No es para menos después de haber marcado 5 goles en cuatro partidos, haber repartido una asistencia, provocado dos penaltis e influir de manera directa en todos y cada uno de los tantos que han subido al marcador en favor de los indálicos.