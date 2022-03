El posible once del Almería ante el Zaragoza

Este es el posible once rojiblanco que pondrá en liza Joan Francesc Ferrer 'Rubi' en la jornada 30 de LaLiga Smartbank frente al Zaragoza en La Romareda

La UD Almería vuelve a disputar un partido lejos de casa después de haber encadenado dos victorias seguidas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. No será un campo cualquiera el que visiten los pupilos de Rubi en el partido que abrirá la trigésima jornada de LaLiga Smartbank: La Romareda.

Para hacer frente al Zaragoza, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' tendrá que retocar una vez más el esquema presentado en el anterior partido. Si la anterior jornada fue la lesión de Chumi, ahora la nueva lesión de Dani Carriço vuelve a trastocar los planes ideales del técnico catalán. Además de las bajas de Chumi y Carriço, hay que contar con la ausencia de larga duración de Juanjo Nieto, tras romperse el ligamento cruzado ante el Málaga, y la baja de Robertone.

No todo iban a ser malas noticias para el de Vilasar de Mar. Regresa a la convocatoria el capitán César de la Hoz tras haber cumplido ciclo de amonestaciones la jornada pasada ante el Fuenlabrada. Con el cántabro de nuevo disponible a sus órdenes, el míster rojiblanco ahora tiene un nuevo abanico de oportunidades en el once inicial.

Lo que no cambiará en el once es la portería. Una vez más será Fernando Martínez el encargado de salvaguardar la meta rojiblanca. El objetivo está muy claro: volver a mantener la portería a cero, hecho que no se ha conseguido en las dos últimas citas del campeonato.

En la defensa tendremos novedades. Los laterales serán para Alejandro Pozo y Sergio Akieme, si bien Aitor Buñuel ya le arrebató el puesto de titular al sevillano la jornada pasada, aunque no logró cuajar un buen partido. La pareja de centrales será prácticamente inédita: César de la Hoz y Srdjan Babic. El cántabro ocupará la posición de central diestro, sentando de esta manera a Martos.

La disposición de De la Hoz en el eje de la zaga implicará cambios con respecto a lo habitual en el once titular en el centro del campo. Esto significará una nueva oportunidad para que Íñigo Eguaras juegue un nuevo partido como titular. El ex del Zaragoza visitará esta jornada la que fue su casa hasta este mes de enero. A su lado estarán Samú Costa y un Puigmal que viene de hacer su mejor partido vistiendo la zamarra rojiblanca.

En el frente del ataque podríamos tener alguna que otra sorpresa. Los malos minutos de Ramazani, unido a que se marchó en el descanso por unas molestias, podrían suponer la vuelta a la titularidad de Lazo después de su lesión a comienzos de año. En el costado derecho estará Francisco Portillo, cuya misión principal será de dotar de balones al siguiente futbolista. Como siempre, en la punta del ataque rojiblanco, partirá el mejor jugador de Segunda División: para el gol y la comedia, Sadiq Umar.

