Rubi 'reabre' el mercado: ''Vamos a intentar incorporar un futbolista''

El técnico rojiblanco ha comparecido en la rueda de prensa previa al enfrentamiento que abre la jornada entre Zaragoza y Almería, comentando la posibilidad de fichar un nuevo jugador.

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha atendido a las preguntas de los medios en la tradicional rueda de prensa previa a la jornada liguera. En esta ocasión, su equipo afronta un complicado viaje a tierras mañas para verse las caras contra el Real Zaragoza en La Romareda. Además también ha tratado uno de los temas de actualidad más candentes: la necesidad de que el Almería acuda al mercado de fichajes en busca de un central.



Para este encuentro Rubi tendrá que apañárselas, pues las lesiones en dos partidos consecutivos de Chumi y Carriço deja unas bajas sensibles en el cuadro indálico. El técnico catalán prefiere ser positivo y no pensar mucho en los lesionados: "Lo importante es para mí el estado de ánimo con el que llegamos, que es muy bueno. Cada semana se nos va cayendo un futbolista y va haciendo que busquemos esos retoques para que el equipo no se resienta, pero siempre desde la base de que estamos muy animados. Tenemos mucha ilusión por este partido, en un estadio donde se respira fútbol por los cuatro costados y es un partido muy motivante".

El mercado, abierto de nuevo en el Almería



Sobre la opción de incorporar un central libre, Rubi ha seguido en la línea de sus declaraciones tras el final del partido e insiste en que el mercado de fichajes se ha vuelto a abrir para los indálicos: "Se puede incorporar un futbolista, eso es así. La decisión, con un partido cercano, no es una cosa que a mí me quite la cabeza, porque tenemos que ir con los jugadores que tenemos a tope, pero es posible que intentemos incorporar a alguien. El problema es la dificultad en el mercado. Es un momento muy difícil pero lo vamos a intentar".



Sobre el rival del viernes, el Real Zaragoza, Rubi cree que será un partido complicado y augura un final apretado: "Puede ser que le haya costado sacar partidos adelante pero tampoco nadie le ha pasado por encima. Se espera un partido muy igualado, un partido muy disputado, no sé si de marcador corto o no. Además cogemos a un rival que viene con la moral muy alta después de dos victorias. El Zaragoza ahora está en una zona más que tranquila y puede mirar más para arriba que para abajo"



Sobre la renovación de Chumi: "El club está muy contento con la progresión de Chumi. Estaba haciendo un año extraordinario pero en mayúsculas. Su crecimiento respecto a otras temporadas ha sido muy grande. Luego es importante la voluntad del jugador y la implicación de querer estar y formar parte de este proyecto independientemente de categorías y resultados finales de esta temporada. Es un perfil joven que ya tiene un bagaje de jugar un playoff el año pasado, ha jugado muchos minutos esta temporada en Segunda División donde ha demostrado que puede estar a un nivel altísimo... todas las partes salen ganando. Además el club también muestra ese apoyo en un momento dado a los jugadores que puedan tener algún problema".



No ha querido echarse demasiadas flores por haber conseguido levantar al equipo después de un tramo complicado y ha responsabilizado a los futbolistas: "La clave en un 80% son los futbolistas. Cuando las cosas no van bien se focaliza en el entrenador y cuando van bien pues no. Tampoco yo tengo esa necesidad mientras reconozcáis que hay un trabajo por detrás y que siempre intentamos que la gente se lo pase bien cuando vea un partido nuestro. Yo con eso estoy más que contento. Hemos ayudado pero la clave son ellos: hemos ayudado a que no se pusieran nerviosos, a que no se desanimaran, a que vieran que había cosas que teníamos que mejorar pero que también había otras cosas que volverían a su cauce normal con el paso de los días..."

Nuevas opciones en el once titular



Sobre la opción de juntar a Dyego Sousa y a Sadiq Umar en el frente del ataque rojiblanco: "Tenemos esa posibilidad donde añado también a Juan Villar. Esto nos puede ayudar en momentos en los que nos cuesta un poquito más o queremos tener otro tipo de presencia dentro del área. Se utilizará cuando se crea que se puede utilizar, si es que se tiene que utilizar. Nunca me he negado a eso. Es cierto que tal y como estamos haciendo las cosas hemos llegado hasta aquí. Lo importante es el estado de forma y hoy en día sí que hay que reconocer que los delanteros de nuestro equipo están en un estado de forma muy alto".



Sobre la posibilidad de que puedan jugar juntos Eguaras y De la Hoz: "En el fútbol moderno, el entrenador que diga que hay dos jugadores que son incompatibles, es un problema más del entrenador que de los jugadores. Los jugadores están preparados para jugar siempre con todos sus compañeros. ¿Por qué no va a poder jugar César con Iñigo, con Samu o con Robles? No tengo ni una duda de esa situación. Quiero recalcar el partidazo que también hizo el otro día Iñigo, después de mucho tiempo sin jugar un partido completo. Esto para nosotros es un motivo de satisfacción. Por un lado, porque genera competencia importante en el mediocampo y por otro lado, porque nos da también algo diferente a lo que nos dan otros futbolistas.



Sobre el Tenerife-Valladolid de esta jornada: "Nos hemos de preocupar y centrar en lo nuestro. Bastante guerra nos va a dar el Zaragoza como para preocuparnos del Tenerife-Valladolid. Sí que es verdad que son jornadas marcadas para poder generar presión. Si tú eres capaz de sacar tu partido, es una jornada marcada. Igual que cuando juguemos nosotros con el Valladolid lo será para Eibar, para la Ponfe, para el Tenerife, etc. A día de hoy, los cinco primeros equipos, porque quiero meter a la Ponferradina ahí dentro, están haciendo muy bien las cosas. Si seguimos a este ritmo al final habrá que aplaudir a los dos que suban directos y no será porque el resto lo hayan hecho mal. El ritmo es altísimo".



Sobre las características que puede aportar De la Hoz al centro de la zaga: "Nos aporta tener un central a pierna natural. Nos da el liderazgo tanto en el como atrás. Luego perdemos ese jugador corrector. Para eso estamos trabajando también con Samu e Íñigo".