La cláusula multimillonaria incumplida que se acaba de ahorrar el Almería

El conjunto rojiblanco no tendrá que pasar por caja para pagar la cláusula del fichaje de uno de sus jugadores más importantes

La semana en las oficinas de la dirección deportiva de la UD Almería está siendo frenética. Como ya contamos en ESTADIO Deportivo, a la preparación del mercado de fichajes de la próxima temporada se ha unido la urgencia de fichar un central libre debido a las lesiones recientes de Chumi y de Carriço.



Es un momento de mucha actividad y el margen con el límite salarial no permite demasiados movimientos ambiciosos. Es por eso que el ascenso a LaLiga Santander resulta primordial para el ambicioso proyecto de Turki Al-Sheikh. Cualquier movimiento que haga ingresar dinero o dejar de gastarlo en las arcas del Almería es bien recibido.

El Almería se ahorra una cláusula de Robertone



Dicho y hecho. El Almería finalmente no tendrá que cumplir una cláusula millonaria de uno de sus jugadores más importantes. Estamos hablando del argentino Lucas Robertone. El centrocampista llegó en el verano de 2020 procedente de Vélez a cambio de 3,24 millones de euros. Fue una apuesta muy importante en su momento.



El argentino no tuvo mucho protagonismo bajo las órdenes de José Gomes. La idea cerrada de jugar con el 4-2-3-1 del portugués perjudicaba a Robertone, pues no es ni mediapunta ni pivote, sino una especie de interior con llegada. Es por eso que ha encajado a las mil maravillas en los planes de Rubi, que le ha otorgado un rol de titular indiscutible.

Las lesiones, el 'aliado' económico del Almería



Ahora bien, Robertone no está teniendo suerte con las lesiones esta temporada. En el mejor momento de su estancia en Almería se lesionó ante Las Palmas y estuvo apartado del terreno de juego durante diez jornadas. Volvió a finales de año y justo cuando parecía estar recuperando su nivel se volvía a romper ante el Mirandés hace dos semanas.



Esta situación desafortunada ha hecho que el Almería se ahorre tres millones de euros. En el traspaso que acordaron Almería y Vélez, el conjunto rojiblanco se hizo con el 50% de los derechos del jugador por 3,24 millones de euros. Ahora bien, existía una cláusula de obligado cumplimiento por parte de los indálicos en el caso de que Robertone disputara 60 partidos con la camiseta rojiblanca o en el caso de ascenso. Si se cumplía uno de estos dos condicionantes, el Almería pagaría tres millones de euros a Vélez por el 30% de los derechos del de Concordia.



Las cuentas entonces son bastante claras: Robertone acumula 47 partidos visitiendo la elástica rojiblanca. Le quedarían trece partidos para cumplir los sesenta, pero no se espera la reaparición del argentino hasta principios de abril. Esto sería alrededor de la jornada 35, restando ocho jornadas para el final del campeonato. En el caso de que el Almería disputara el playoff y llegara a la final, se sumarían otros cuatro partidos.



Por tanto, en el caso de que Robertone tuviera una recuperación óptima, sin recaídas, jugara absolutamente todos los partidos tras su lesión y el Almería disputara el playoff, no llegaría a la cifra marcada de 60 partidos. De esta manera el Almería no tendrá que pagar durante este curso la cantidad mareante de 3 millones de euros. Eso sí, este pago podría tener lugar en verano dentro del marco de la siguiente temporada, si el Almería consiguiera el objetivo tan deseado: el ascenso a Primera.