Real Zaragoza - Almería: duelo de dos rachas positivas con diferentes objetivos (previa, horario y posibles alineaciones)

El Real Zaragoza y la UD Almería se ven las caras este viernes a las 21:00 en La Romareda en el primer partido de la jornada 30 de LaLiga Smartbank

Choque de dinámicas en La Romareda. La UD Almería visita este viernes a las 21:00 horas al Real Zaragoza. Ambos equipos llegan tras vencer sus respectivos enfrentamientos la jornada pasada. Ahora la aspiración de ambos conjuntos será la de prolongar sus particulares rachas positivas: el Zaragoza encadena dos partidos seguidos ganando y el Almería suma cuatro victorias consecutivas.



El conjunto rojiblanco llegará a esta jornada en una buena dinámica y habiendo recuperado el ascenso directo hace ya varias semanas. El equipo de Rubi se ha repuesto ya del bajón sufrido en el mes de enero, motivado por el covid y la ausencia de Sadiq Umar por estar disputando con Nigeria la Copa de África.



Ahora el equipo indálico quiere seguir sumando de tres en tres y conseguir la que sería su quinta victoria consecutiva. Algo que no será nada sencillo ante un Zaragoza en alza. Los pupilos de Juan Ignacio Martínez buscarán, por su parte, su tercera victoria consecutiva para poder soñar con engancharse al tren de los playoffs, después de haber situado tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso.

El liderazgo de Sadiq y la 'urgencia' de De la Hoz como central



De nuevo será Sadiq quien lidere a los almerienses. El nigeriano está en un estado de forma descomunal tras regresar de la Copa de África: ha anotado cinco goles en cuatro partidos. Además ha dado una asistencia y ha provocado dos penaltis. Es el eje fundamental de este Almería. Su buen desempeño en el mes de febrero le ha valido incluso estar nominado a ser el jugador del mes en LaLiga Smartbank.



Donde tendrá algún que otro problema Rubi será en la parcela defensiva. Las bajas de Chumi y Carriço obligarán a César de la Hoz retrasar su posición para actuar como central. Esto dejará vía libre a Eguaras en el pivote, que volverá a La Romareda como titular.



Además de las ya mencionadas bajas de Chumi y Carriço, Rubi no podrá contar con los servicios de Lucas Robertone, que sufre una lesión en el isquiotibial, y de Juanjo Nieto, que se perderá el resto de la temporada por una rotura del ligamento cruzado.

El Zaragoza, en busca de vencer de nuevo a un 'grande'



Por su parte, el Zaragoza afrontará el desafío de arañarle puntos al Almería. Esta temporada el club maño no ha conseguido ser sólido en casa y es el cuarto peor equipo local de la categoría. Eso sí, ha conseguido hacerse grande y cosechar buenos resultados ante equipos de la zona alta de la clasificación: empate ante el Valladolid y victoria ante el Eibar.



JIM no podrá contar con Jair Amador y Valentín Vada por cumplir ciclo de amonestaciones, bajas a las que se sumarán las de los lesionados Carlos Vigaray y Alberto Zapater. Son también duda Nano Mesa y Álvaro Giménez. En cambio, el ex técnico rojiblanco recupera a dos pilares fundamentales: Álvaro Francés y Radosav Petrovic.



El último precedente entre estos dos equipos se saldó en victoria para el Almería por 3-0 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos durante la primera vuelta esta misma temporada. Aunque, eso sí, la última vez que ambos equipos jugaron en La Romareda la balanza se decantó favorable para el Real Zaragoza que venció 2-1 al Almería en un partido con mucha polémica.



Posibles alineaciones



Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Lluís López, Chavarría; Petrovic; Narváez, Francho, Jaume Grau, Eugeni; Sabin Merino.



UD Almería: Fernando; Pozo, De la Hoz, Babic, Akieme; Eguaras, Samú Costa, Puigmal; Lazo, Sadiq, Portillo



Árbitro: Trujillo Suárez (colegio canario)



Campo: La Romareda



Hora: 21:00