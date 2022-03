Joaquín 'pide' su fichaje por el Almería

El central almeriense del Valladolid se ha dejado querer por el Almería en unas recientes declaraciones

La historia sentimental que une a Joaquín Fernández con la UD Almería es prácticamente de cuento. El central, natural de Huércal de Almería, nació y creció siendo aficionado del club indálico. Finalmente cumpliría su sueño: jugar en el primer equipo del Almería tras pasar por los escalafones inferiores.



El que empezara siendo pivote defensivo y reconvertido a central por Fernando Soriano, el hombre que le dio la oportunidad en los banquillos para tener un hueco en la primera plantilla, poco tardó en convertirse en ídolo de la afición. Eran años complicados donde lo único que se podía celebrar en el Juegos del Mediterráneo era la salvación.

Se marchó en un momento complicado para el club



En ese contexto apareció Joaquín: un jugador de la casa y de la tierra. Tardó muy poco en asumir galones y ser uno de los capitanes espirituales dentro del terreno de juego. Su gran desempeño, unido a su juventud, no tardó en llamar la atención de equipos de la élite. Cuando llegó el Valladolid a por él, en el verano de 2018, poco pudo hacer el Almería para retenerle.



Un millón de euros ingresaría el club indálico que fueron recibidos como agua de mayo en un momento de complicaciones económicas. Desde entonces, Joaquín nunca ha olvidado sus raíces y ha seguido muy de cerca la evolución del equipo que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional.

Se deja querer... a lo grande



Ahora ha ido un paso más allá. En unas declaraciones realizadas a Camino al Cielo de Radio Marca, el jugador del Valladolid prácticamente ha pedido su fichaje por el Almería cuanto antes: "algún día me gustaría volver al Almería. Pero no para retirarme, como hacen muchos, sino para darle mis buenos años de fútbol".



Cabe señalar que Joaquín cumplirá 26 años en mayo y, por lo tanto, se podría afirmar que sus buenos años de fútbol los está viviendo ahora mismo. Es todo un órdago a la dirección deportiva indálica. Además la polivalencia del huercalense, capaz de desempeñarse como central y pivote, sería un aliciente para su fichaje, además del amor por los colores del Almería. De hecho también reconoció que el Almería es "el club del que soy aficionado".



El Valladolid no lo pondrá fácil, desde luego. Algunos rumores apuntan a que incluso el Almería preguntó por la situación del huercalense, debido a precisamente la poca profundidad de armario en el puesto de pivote y de central. Las altas pretensiones del Valladolid habrían hecho inasumible este traspaso.



Esto podría cambiar en el hipotético caso de que el Almería consiguiera el ascenso y no lo hiciera así el Valladolid. Entonces, los pucelanos se verían obligados a desprenderse de algunas piezas importantes, tras perder la ayuda del descenso que otorga LaLiga. Ese sería el momento para fichar a Joaquín.



Aunque de momento queda mucho para el mercado de verano, las piezas se empiezan a mover. Lo que sí sabemos con certeza es que si el Almería llama a la puerta de Joaquín, este regresaría sin dudarlo un instante a la que fue y sigue siendo su casa.