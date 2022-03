Las notas del Almería frente al Zaragoza

Las notas de los jugadores de la UD Almería tras la dura derrota frente al Zaragoza

La UD Almería pone fin a una racha de cuatro partidos consecutivos ganados, después de una primera parte loca en la que la mala suerte se cebó con el Almería y se le negó el gol. Ahora el conjunto indálico quedará a la espera de los resultados en el resto de la jornada para saber cuánta ventaja pierde sobre el tercer clasificado.

El Almería ahora deberá empezar a pensar en el encuentro frente al Lugo si no quiere volver a caer de puestos de ascenso directo. Partidos que afrontará con numerosas bajas.

Pinche aquí para saber las notas de los jugadores del Almería frente al Zaragoza

PUNTUACIONES

FERNANDO: 0

El guardameta murciano realizó uno de los peores errores vistos en la actualidad por un portero. Regaló el gol que supuso la derrota indálica.



POZO: 6

El sevillano estuvo activo por toda la banda derecha e hizo uso de su velocidad para aparecer incesantemente en zona ofensiva.



DE LA HOZ: 7

Poco más pudo hacer. La limitación de la velocidad del capitán rojiblanco la ha acusado mucho ante los pelotazos del Zaragoza.



MARTOS: 5

Conscientes de sus limitaciones, no fue su peor partido. Correcto en algunas acciones.



AKIEME: 5

Flojo en defensa y bastante limitado en el día de hoy con la pelota.



EGUARAS: 8

Uno de los mejores de la UD Almería. Regresaba a su antigua casa y lo hizo con nota. Dirigió a su antojo el ritmo del partido.



SAMU COSTA: 0

Partido para olvidar del portugués. Falto de ritmo y de toque. Interpretó de la peor manera el devenir el partido.



PUIGMAL: 6

Poco vimos de Puigmal, que empezó el partido caído en la banda. Lo notó y aunque lo intentó a duras penas, poco consiguió



SOUSA: 7

A pesar de fallar el penalti inicial, uno de los mejores de la primera parte. En algunas ocasiones le sobró un toque.



SADIQ: 8

Marcó un gol anulado por el VAR y provocó un penalti. Poco se le puede pedir más.



PORTILLO: 7

De lo más potable en el día de hoy. Encontraba espacios y daba balones con sentido a sus compañeros. No logró, eso sí, conectar con Sadiq de forma regular.



RUBI: 6

El planteamiento inicial fue el correcto, teniendo en cuenta todas las lesiones. La mala suerte condenó al equipo. Lo único que se le puede achacar es el mal porcentaje de acierto desde los once metros del equipo esta temporada.



RAMAZANI: 5

Lo intentó pero el partido ya estaba decantado para el Zaragoza. El Almería le necesita.



BABIC: 5

No salió por unas molestias que luego evidenciaron su nivel por debajo de lo normal



LAZO: 5

Mejoró algo el flujo del equipo pero insuficiente



CURRO: 6

El mejor de los suplentes, cambió algo el discurrir del juego indálico.



VILLAR: 5

Desaparecido, sin balones.