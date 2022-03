El posible once del Almería frente al Lugo

Este es el posible once rojiblanco titular en el que confiará Joan Francesc Ferrer 'Rubi' en la jornada 31 de LaLiga Smartbank frente al Lugo en el Mediterráneo

La UD Almería regresa a su feudo, el Estadio de los Juegos Mediterráneos, para buscar ante el CD Lugo una victoria que les devuelva a una senda positiva, después de la derrota de los almerienses frente al Zaragoza en un partido que el propio Joan Francesc Ferrer 'Rubi' calificó como de "surrealista".



Para este encuentro el técnico catalán contará con unas bajas prácticamente calcadas a las que tuvo que afrontar en su viaje a La Romareda: Chumi, Carriço, Nieto, Robertone y Martos son baja por lesión. Este último se rompió el ligamento cruzado anterior y estará alrededor de seis y nueve meses de baja, hecho que puede aprovechar el Almería para firmar un nuevo jugador libre.

Sadiq podría volver a ser el único delantero del Almería



En la portería volverá a estar, Fernando Martínez. El año 2022 no está siendo el mejor para el meta murciano, a pesar de ser sin ninguna duda el mejor portero de la plantilla. La jornada pasada la mala suerte se cebó con el capitán rojiblanco y cometió un grave error que pudo costarle la victoria a los suyos. Ahora, saldrá con ganas de reivindicarse.



En la defensa vuelve a tener Rubi un complicado dilema ante sí. El lateral derecho será para Alejandro Pozo. En el izquierdo podría volver a tener minutos Centelles tras el mal partido de Akieme en Zaragoza, pero el estado de forma del jugador de Parla en los previos encuentros hace pensar que será él quien ocupe de inicio esa banda. En el eje de la zaga, más dudas. Babic debería ser el fijo, después de haber declarado que había superado sus molestias de espalda. Rubi tiene dos opciones para acompañar al serbio: De la Hoz como central o Rodrigo Ely.



En el centro del campo, habrá menos dudas, aunque todo puede cambiar dependiendo del rol de De la Hoz. Eguaras ocupará el pivote un partido más, donde ha mostrado un gran nivel. A su lado estarán Arnau Puigmal y Samú Costa, aunque el luso tuvo uno de los peores partidos de la temporada. En caso de caerse del once, el más probable para jugar en esa posición sería Curro, que cuajó buenos minutos en La Romareda.



En la parcela ofensiva también habrá incógnitas. La dupla Sousa-Sadiq no terminó de salir del todo bien en cuanto al resultado, pero las sensaciones para nada fueron negativas. El luso se retiró por molestias frente al Lugo, por lo que todo parece indicar a que se volverá al esquema habitual: Portillo por la izquierda, Ramazani por la derecha y arriba, para el gol y la comedia, Sadiq Umar.