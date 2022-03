Sadiq se corona como mejor jugador del mes

El jugador nigeriano de la UD Almería ha conseguido el galardón del mejor jugador del mes que otorga LaLiga

El reconocimiento a un mes espectacular. LaLiga ha otorgado los trofeos de mejor jugador del mes tanto en LaLiga Santander como en LaLiga Smartbank. En el mes de febrero no había ninguna duda en la categoría de plata del fútbol español: Sadiq Umar ha sido el justo vencedor de este trofeo.



El delantero estrella rojiblanco completó un mes prácticamente perfecto durante el mes de febrero. Los cuatro partidos que disputó el cuadro indálico los contó por victorias, siempre al son del jugador de Kaduna. Fue un contraste absoluto con el mes de enero, cuando Sadiq estaba con su selección en la Copa de África y el Almería apenas pudo sumar un punto de quince posibles.



Los números de Sadiq no dejan lugar a dudas ni ningún tipo de debate. El nigeriano anotó cinco goles en cuatro partidos, además de dar una asistencia. Su estado de forma en este mes natural ha sido probablemente su mejor pico de forma como futbolista, donde ha influido en todas las zonas del campo, generando fútbol para sus compañeros y atrayendo la atención de las defensas rivales que, con miradas impasibles, veían como no podían hacer nada para pararle.

Sadiq, merecido MVP en un mes perfecto para el Almería



Incluso Sadiq ha conseguido durante este mes liderar una estadística a nivel europeo: es el jugador al que más penaltis le han hecho durante el transcurso de esta temporada. La habilidad de engañar al portero y al defensa sumadas a su velocidad cuando encuentra un espacio a la espalda de las defensas rivales, son un valor seguro.



De esta manera Sadiq Umar se ha impuesto en la votación del jurado de LaLiga a los otros dos jugadores nominados: Jaime Seoane y José Corpas, ex jugador de la UD Almería. Este es el segundo trofeo de mejor jugador del mes que atesora en sus vitrinas particulares el nigeriano, pues ya ganó la temporada pasada este mismo galardón en el mes de enero.



Se prevé que el delantero rojiblanco reciba este trofeo antes del inicio del choque que disputará el Almería en su campo frente al Lugo este sábado a las 18:15 correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Smartbank. De esta manera, la grada rojiblanca podrá disfrutar de cómo Sadiq les ofrece su trofeo.



Sadiq se convierte el segundo jugador en conseguir ser jugador del mes esta temporada con la UD Almería, pues fue Fernando Martínez el primero en hacerlo durante el mes de noviembre, cuando mantuvo cuatro porterías a cero en cinco partidos.