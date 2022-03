Sadiq no se corta y lanza un contundente mensaje a sus detractores

El nigeriano está harto de las voces críticas en su país y ha hablado con claridad en los últimos días sobre esta situación

No cabe ninguna duda de que Sadiq Umar es totalmente fundamental en los planes de la UD Almería. El jugador nigeriano se ha convertido en el eje principal ofensivo del equipo dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' y su ausencia por estar concentrado con su selección en la Copa de África lo notó claramente: solo pudo sumar un punto de quince posibles.



Después de su regreso, Sadiq se ha mostrado a un nivel imparable: cinco goles y una asistencia en cinco partidos. Todo ello sumado a una influencia total de un omnipresente Sadiq en el terreno de juego. Además, ha conseguido provocar tres penaltis en este lapso, una estadística que lidera en el continente europeo.



Esta situación ha hecho que el seleccionador de Nigeria, Austine Eguavoen, le haya vuelto a convocar para los dos partidos cruciales de las Súper Águilas ante la selección de Ghana para la clasificación al Mundial de Catar de 2022. Esto supone que el Almería volverá a perder varios partidos a su máxima estrella, justamente en uno de los tramos más cruciales de la temporada.



Sadiq ha respondido a los críticos con él en Nigeria



Ante esta convocatoria, muchas voces críticas han vuelto a comentar la elección de Sadiq Umar para estos dos partidos históricos. Al igual que en la Copa de África, muchos aficionados creen que simplemente el delantero rojiblanco no es la mejor opción para las Súper Águilas. Esta vez Sadiq no se ha querido morder la lengua y ha hablado largo y tendido.



En unas declaraciones ofrecidas a Omasports, el de Kaduna ha asegurado que lleva tiempo pensando en la eliminatoria entre Nigeria y Ghana: "Veo que todo el mundo está hablando de esto. Hasta yo he estado pensando en ello, porque es nuestra vida. Espero que vayamos preparados para darlo todo desde el primer partido hasta el último".



El delantero del Almería ha querido alabar a dos estrellas nacionales y competidores por el puesto de delantero centro en la selección nigeriana, Victor Osimhen y Odion Ighalo: "Ambos son jugadores top, ya lo han demostrado. Incluso Victor está todavía demostrándolo y eso es lo que el país necesita: jugadores como él e Ighalo. Le dan mucho al país. Yo solo quiero intentar ir allí a disfrutar con ellos".



Además de estas palabras, también ha lanzado un contundente mensaje a las voces más críticas con él, no sin antes también dejar un recado a los medios de comunicación nigerianos: "Los medios habéis creado muchos problemas. No es bueno que, cuando te guste un jugador, lo intentes alabar por encima de otros. Por eso no me gustan los medios. Los nigerianos además piensan que, solo por jugar en clubes grandes, unos jugadores deben jugar por delante de otros. No depende del club en el que juegues, depende de lo que aportes al equipo".