Rubi: "El fútbol nos está quitando mucho últimamente para los méritos que estamos haciendo"

El técnico rojiblanco ha atendido a los medios tras el empate con sabor a derrota que ha cosechado su equipo ante el Lugo

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido que ha terminado en un empate a tres entre el conjunto indálico y el Lugo.



La cara de Rubi era de circunstancia. Lamentaba que "el fútbol nos está quitando mucho últimamente para los méritos que estamos haciendo". "No creo que hayamos hecho las cosas tan mal. Hay que seguir aguantando en este momento de poca estrella"



Sobre el partido del Lugo, de auténtica supervivencia: "Están acostumbrados a vivir al límite del gol, han remontado muchos partidos. La efectividad que han tenido hoy ha sido tremenda y los golazos que han marcado son goles que se ven en Primera División. No podemos seguir lamentándonos más, es lo que hay. Hemos sumado un punto, queríamos los tres. Hay que seguir y a por el Tenerife. Creo que hemos hecho mérito de sobra para ganar el partido".



Sobre la efectividad del Lugo: "Lo único que no me ha gustado ha sido no seguir con ambición después del uno a cero, eso sí que me ha disgustado. En la segunda parte hemos estado muy bien, pero el Lugo no nos ha avisado, directamente ha golpeado. No veía que el partido se nos estaba yendo por situaciones de ventaja. Si tiras dentro del área 15 goles, no está mal meter tres, pero..."



Se veía un Rubi muy afectado por el empate cosechado ante el Lugo



Sobre el debutante Ely: "Ha ido de más a menos, como es normal. Empezaba ya a tener pequeños calambres y teníamos claro que no nos íbamos a arriesgar. Ha estado bien en el juego aéreo y en el posicionamiento. Para ser su primer partido después de mucho tiempo, tiene que estar contento".



También se ha quejado de las pérdidas de tiempo y las pocas opciones de remontar en los últimos momentos: "Hemos tenido la de Appiah, hemos lanzado algún balón parado... Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final, pero sí que es cierto que cuando te van parando a cada jugada, es difícil tener continuidad"



Sobre la afición, que ha batido el récord de asistencia superando los diez mil asistentes: "Es una gran noticia que hayamos pasado de los diez mil. Muchas gracias. No vamos a bajar los brazos por mucho que hayamos empatado, con sabor a derrota. Vamos a estar hasta el final ahí arriba y con ellos estoy convencido de que se puede conseguir".