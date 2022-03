El interés de Turki en comprar el Chelsea

En las últimas horas periodistas árabes han asegurado que el jeque, dueño de la UD Almería, estaría pensando en la posibilidad de comprar este gigante europeo

El proyecto de Turki Al-Sheikh en Almería ha supuesto un soplo de aire fresco al deporte almeriense y está suponiendo grandes mejoras en las infraestructuras locales. Además de la sustancial mejora competitiva, el ministro árabe ha puesto la carne en el asador para remodelar un Estadio de los Juegos Mediterráneos que pedía a gritos un cambio.



La afición rojiblanca no puede estar más contenta con el progreso del club bajo los mandos de la nueva propiedad. El nuevo músculo económico del que puede presumir el Almería ha permitido la contratación de jugadores con mucho más nivel del que se solía ver en el terreno de juego del Mediterráneo en los últimos años. Nombres como Darwin Núñez, Sadiq Umar o Samú Costa han elevado al club indálico a los puestos más nobles de la clasificación en estas últimas tres temporadas.



Aunque la realidad sigue siendo que el Almería sigue militando en la categoría de plata del fútbol español. Los últimos dos intentos por ascender quedaron en nada, a pesar de estar copando posiciones de ascenso directo durante toda la campaña. Eliminados en ambas ocasiones por el Girona en las semifinales del playoff de ascenso a LaLiga Santander, el mayor temor de los aficionados almerienses es que se le acabe la paciencia a Turki.

El Chelsea, ¿futuro club hermano del Almería?



Las últimas informaciones que circulan en el mundo árabe, además, afirman que Turki Al-Sheikh estaría interesado en comprar el Chelsea tras las sanciones que Abramovich ha sufrido por parte del gobierno británico, al ser un oligarca ruso cercano a Vladimir Putin, después de la invasión rusa en Ucrania.



Según el periodista Zaid Benjamin, el actual dueño de la UD Almería estaría preparando una oferta para comprar el equipo de Stanford Bridge. Turki estaría convenciendo a un grupo de empresarios saudíes para formar una alianza que no se pueda vincular con el gobierno de Arabia Saudí, que ya está presente indirectamente en el Newcastle.



Sin embargo, esta información ha sido desmentida en un programa muy popular de televisión de Arabia Saudí, Action Ma3 Weekend. No han dudado en asegurar que "esta información es incorrecta" y que "actualmente no hay negociaciones". Además, apostillan que ni siquiera han dado ningún paso para preparar ninguna oferta.



Por tanto, al menos de momento, el Almería no tendrá un club hermano, algo que podría ayudar en un futuro al club indálico en la medida de recibir cesiones de ciertos jugadores a un menor precio. Mientras tanto, Turki pondrá todos sus esfuerzos en conseguir el ascenso con los rojiblancos.