La incertidumbre sobre el futuro más cercano de Sadiq

Sadiq podría no estar frente al Tenerife

La convocatoria de Sadiq con su selección para este tramo de competición, ha puesto las cosas más complicadas para la planificación del Almería

La UD Almería vive en las últimas semanas con una importante incertidumbre. La convocatoria de Sadiq Umar con Nigeria, para la disputa de una eliminatoria ante Ghana para conseguir el pase al Mundial de Catar de este mismo año, han hecho saltar las alarmas en las oficinas del club indálico.



El tramo de competición que atraviesa en estos momentos el Almería es crucial. En una Segunda División muy apretada como de costumbre, el conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' podría ver cómo pierde al que es su máximo goleador y asistente para la final anticipada frente al Tenerife.



El estado de forma de Sadiq Umar está siendo pletórico y su ausencia sería crucial a la hora de entender el resultado del partido. Con siete goles en los últimos seis partidos, el nigeriano ha dado un paso adelante para llevar al Almería a lo más alto. Sin Sadiq, no se puede comprender el éxito rojiblanco.

La presencia de Sadiq contra el Tenerife, en el aire



El hecho de que el partido sea en lunes puede perjudicar de manera importante los intereses de los almerienses, pues Sadiq está llamado a unirse a la concentración nacional ese mismo lunes. Se ha apuntado en distintos medios que el club estaría en conversaciones con la Federación de Fútbol de Nigeria para conseguir que dispute el partido y viaje desde Tenerife hasta su país natal.



No ha trascendido de momento ninguna información oficial al respecto, por lo que hasta última hora, como viene siendo habitual en este tipo de ocasiones, el Almería no hará nada público. Todos los ojos estarán puestos en la rueda de prensa previa al partidazo de la jornada del sábado, donde Rubi siempre suele recapitular todas las novedades de la plantilla.



Lo que sí que es seguro es que Rubi no podrá contar con su máximo estandarte para el choque liguero ante el Girona. Será entonces un momento oportuno para que Dyego Sousa demuestre que es capaz de sustituir al nigeriano, algo que ya hizo de manera sobresaliente cuando el técnico catalán decidió rotar ante el Mirandés y el luso anotó nada más y nada menos que un hattrick.



El siguiente partido para el que podría estar disponible Sadiq sería el Huesca-Almería. LaLiga ha publicado este lunes los horarios para esa jornada y ha fechado la visita de los rojiblancos a El Alcoraz para el domingo día 3 de abril. El último partido de Nigeria es el 29 de marzo, cinco días antes, por lo que habría tiempo de que Sadiq regrese a España y pueda entrenar con sus compañeros para ese complicado partido.