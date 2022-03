La incógnita de la presencia de Sadiq en Tenerife, resuelta

El jugador nigeriano veía como podía perderse el partido ante el Tenerife por tener que viajar con su selección, a cuya concentración debía acudir ese mismo lunes

La UD Almería vivía con cierta incertidumbre esta semana de preparación para una auténtica final anticipada ante el Tenerife, el próximo lunes en el Heliodoro Rodríguez López. Junto a una densa calima que hacía prácticamente irrespirable el aire, pululaba por el Estadio de los Juegos Mediterráneos una importante duda sobre la presencia de Sadiq Umar en este próximo duelo fundamental.



El estado de forma de Sadiq está siendo descomunal: siete goles en seis partidos. Posiblemente sea la mejor cara del nigeriano durante su estancia en la ciudad almeriense, que ha visto desde grandes actuaciones a partidos no tan memorables del jugador natural de Kaduna. Su gran momento es tal que ha vuelto a ser convocado con la selección de Nigeria para la importantísima eliminatoria a vida o muerte contra Ghana en busca de un billete para el Mundial de Catar de este mismo año.



Ahora muchos en la parroquia rojiblanca le temen a las próximas fechas de selecciones, puesto que la última vez que Sadiq se marchó con su selección fue para disputar la Copa de África en enero. Por aquel entonces, el Almería sufrió muchísimo con su baja: apenas sumó un punto de quince posibles durante su ausencia. En su regreso a la titularidad ya en el mes de febrero, los rojiblancos contaron todos sus partidos como victorias bajo el liderazgo de Sadiq.

Sadiq finalmente estará disponible para jugar contra el Tenerife



Se presentaba una importante duda tanto para aficionados incluso como para el propio club. Los partidos a los que ha sido llamado Sadiq Umar tendrán lugar el 25 y el 29 de marzo, por lo que estaba garantizado que se perdería un partido importante contra el Girona. Lo que no era seguro es, al haber sido ubicado el partido en lunes, si se perdería de igual manera el choque ante el Tenerife.



El próximo lunes todos los seleccionados están llamados a incorporarse con sus selecciones, pero el Almería tenía una esperanza de poder negociar con la Federación de Fútbol de Nigeria para conseguir que Sadiq Umar jugase el partido ante los chicharreros y, tras esto, poder marcharse a su país para defender los colores de su selección en unas citas históricas.



Esta incógnita ha sido finalmente resuelta por Juan Villar en una entrevista concedida a Radio Club Deportivo. El delantero onubense ha afirmado que Sadiq estará en Tenerife para la disputa del encuentro y tras el partido viajará a Nigeria con su selección. Por tanto, Rubi podrá contar con su máximo estandarte para una auténtica final, aunque bien es cierto que el nigeriano no ha completado las dos últimas sesiones de entrenamiento por unas leves molestias que no generan, de momento, mucha preocupación.