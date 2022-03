La respuesta ilusionante de El Assy sobre el futuro límite salarial del Almería

El consejero delegado del Almería ha presentado a Nélson Monte como nuevo jugador rojiblanco y ha respondido las dudas sobre el límite salarial que tienen los rojiblancos

La UD Almería ha presentado en el mediodía del miércoles al nuevo fichaje para la zaga rojiblanca, Nélson Monte. El central portugués proviene del fútbol ucraniano y firma como libre hasta final de temporada, acogiéndose a la norma extraordinaria que publicó la FIFA, tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, que permitía a los jugadores extranjeros en la liga ucraniana firmar con otro equipo hasta final de temporada.

En primer lugar, Nélson Monte ha querido mostrar su gratitud hacia el club indálico: "Quiero agradecer públicamente la confianza del Almería en mí. Es un gusto muy grande formar parte de este proyecto con una ambición muy fuerte. Voy a darlo todo para conseguir el objetivo del club y conseguir meter al Almería en la Primera División. Por otro lado, es una situación difícil la que hay en Ucrania y mi corazón está con el pueblo ucraniano. Espero que todo se acabe cuanto antes".

Llega para suplir las bajas de Iván Martos y de Chumi en la posición de central, pero reconoce que puede aportar mucho más: "Me siento bien jugando de central y jugando de lateral. Estoy aquí para ayudar al míster, al club y a mis compañeros. Donde quiera que juegue, seré útil para conseguir el objetivo del club".

Nélson Monte espera una adaptación rápida al Almería



Teniendo en cuenta el estilo de juego de este equipo, es importante para los centrales la habilidad con los pies. Sobre esta cuestión, se ve capacitado: "Me encuentro cómodo con la pelota en los pies. Lo importante es que soy defensa y hay que mantener la portería a cero para luego demostrar las cualidades que tienes con el balón".

Además, conoce lo dura que es la categoría de plata del fútbol español, lo que facilitará su adaptación: "Tengo mucha información de esta liga, tengo muchos amigos jugando aquí en España. Me adapté rápido en un país tan diferente como Ucrania, supongo que aquí en España será mucho más rápido. Aquí hay mucho portugués y además entiendo muy bien la lengua. Vamos a trabajar, ahora tendré mucha información pero vamos a trabajar"

Reconoce haber estudiado al equipo: "Conozco cómo juega el Almería. He visto algunos vídeos y he tenido algunas informaciones del equipo técnico. Estoy dentro del estilo del equipo y de las ambiciones que tienen".

Sobre el estado de forma en el que llega: "Me siento bien. Estaba de pretemporada en Turquía durante un mes, solo he parado cinco días después de la situación que ha ocurrido en Ucrania. Antes de que surgiera la opción de venir a Almería, estuve entrenando durante una semana en Portugal".

El Assy: "Si el Almería sube a Primera, tendremos grandes ingresos"



Tras la intervención del flamante nuevo futbolista, ha comparecido de igual manera ante los medios de comunicación Mohamed El Assy, consejero delegado del Almería. Espera que Nélson Monte sea "el último fichaje de la temporada" y se muestra tranquilo sobre la situación en la temporada.

"Sobre la situación de la temporada, lo he dicho en el pasado, hemos tenido un poco de mala suerte. Ahora hemos he encontrado dos buenos centrales para recuperarnos de las lesiones de Chumi e Iván Martos" ha comentado el dirigente egipcio.

Además también ha tenido tiempo para resolver ciertas dudas que existían con el límite salarial, recientemente publicado. "El año pasado teníamos mucho más límite salarial. Este año, al no haber vendido ningún jugador, es mucho menor, pero los jugadores que están registrados, de otras temporadas, se quedan inscritos en el equipo. Si subimos, tendremos un gran ingreso por televisión. Incluso aunque no subamos a Primera División, no creo que tengamos muchos problemas con el margen salarial. Creo que tenemos muchas opciones de vender a jugadores, por lo que no estamos preocupados dentro del club".

Por tanto, no parece cuestión de vida o muerte para el club la consecución del ansiado ascenso a LaLiga Santander, aunque bien es cierto que podría dar un espaldarazo económico importante a la hora de mejorar la plantilla. Además, ha pronosticado que "el campeón, al finalizar de la temporada, tendrá entre 82, 80 o quizás 79 puntos", cifras que podría alcanzar el Almería si sale indemne de esta serie de partidos complicados.