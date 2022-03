Juan Villar: "Cuando Sadiq se marche habrá más compañeros que lo harán igual que él"

El delantero de la UD Almería analiza la temporada de su equipo y el próximo encuentro liguero frente a su exequipo, el Tenerife

Juan Villar ha hablado en Radio Club SER Tenerife antes de disputar el duelo tan importante que tiene el Almería esta jornada ante el Tenerife. Se trata de un partido de altos vuelos entre dos equipos que luchan por meterse en el ascenso directo a Primera División. El Almería ya se encuentra en el segundo puesto de la tabla, para el ascenso directo, mientras que el Tenerife es cuarto y no le pondrá las cosas fáciles en su campo.

Uno de los nombres que más han sonado para clubes de Primera División es el del nigeriano Umar Sadiq, por la gran campaña que está haciendo en Almería y siendo determinante en el juego a base de goles. Antes de irse con su selección y perderse algunos partidos, Sadiq no se perderá la cita de este próximo lunes para ayudar a su equipo. "Sadiq va a estar y ojalá siga a este nivel. Cuando se marche hay más compañeros que lo harán seguro igual que él".

Juan Villar ha contado la importancia del próximo encuentro de liga. Desde Tenerife se ve como una fecha señalada para meterse en la pelea por el ascenso directo, aunque el Almería ya lo tenga en su mano. "Es una oportunidad para los dos porque el Tenerife sigue siendo un rival directo en la lucha por el ascenso directo. Si ganamos estaríamos cerca de dejarle muy lejos en la clasificación".

El delantero de Aroche califica el partido de la próxima jornada frente a su exequipo como "importante", aunque aún queda mucho calendario. "No creo que sea una final a falta de once jornadas, porque está todo en juego. Somos dos clubes que quieren subir por la vía directa y el que no consiga la victoria lo puede pasar mal".

El Almería tiene por delante una asignatura pendiente que viene arrastrando varios partidos. Es el caso de la línea de la defensa en la que los rivales llegan con bastante facilidad. "No podemos encajar cinco goles en dos jornadas, pero va de rachas".

A título personal, Juan Villar no está jugando todo lo que le gustaría esta temporada a causa de las lesiones. "Todos queremos jugar pero no me está tocando este año. Mi función es ayudar al equipo cada día y complicarle la elección al míster. Espero un final de temporada igualado, en diferencias de puntos muy cortas".