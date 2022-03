El posible once del Almería frente al Tenerife

Este es el posible once rojiblanco que pondrá en liza Joan Francesc Ferrer 'Rubi' en la jornada 32 de LaLiga Smartbank frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López

La UD Almería afronta uno de los partidos más importantes de las últimas fechas en lo que se refiere a la lucha por el ascenso. Esta jornada viajará al archipiélago canario, concretamente a Tenerife para medirse al conjunto chicharrero. Lo hará este lunes, siendo el último partido de la jornada, y todas las miradas estarán puestas en esta final anticipada.



Para este encuentro, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' deja de lamentar nuevas bajas por lesión con respecto al último encuentro, algo que es noticia dadas las últimas semanas del cuadro indálico. En esta ocasión será todo lo contrario, pues el técnico catalán recupera a Lucas Robertone, que ha recibido el alta médica esta misma semana, y suma un nuevo refuerzo para la plantilla: el recién presentado Nélson Monte. Únicamente quedan en el dique seco Chumi, Carriço y las bajas de larga duración de Nieto y Martos.



En la portería, a pesar del posible debate generado en las últimas semanas, Rubi seguirá apostando y confiando en Fernando Martínez. Después de dos actuaciones que no están a su nivel habitual, el meta murciano se ha colocado en el punto de mira de la afición, especialmente en este año 2022 donde no está teniendo buenas sensaciones. Aún así, no parece que Giorgi Makaridze sea capaz de solventar esos problemas de confianza bajo los palos, sino todo lo contrario.



En la defensa, probablemente veamos una línea continuista con respecto al último partido. Alejandro Pozo ocupará el lateral derecho y un intratable Sergio Akieme partirá en el costado opuesto. La dupla de centrales volverá a ser la misma que inició el choque contra el Lugo, buscando más minutos de rodaje y de entendimiento para ambos: Srdjan Babic y Rodrigo Ely.



En el centro del campo volverá a estar el hombre multiusos de Rubi, César de la Hoz. Tras la llegada de Ely, el técnico catalán puede volver a alinear al hombre que aporta equilibrio en su esquema. Acompañando al capitán indálico estarán el luso Samú Costa y Arnau Puigmal. El de Vilasar de Mar, aún teniendo a Lucas Robertone disponible de nuevo, no querrá arriesgar para evitar recaídas innecesarias.



La parcela ofensiva tendrá una cara también reconocible si atendemos a los tres atacantes que partieron como titulares en el último compromiso liguero. Repetirá Francisco Portillo, que está volviendo a ser decisivo con asistencias, por la derecha. Por la izquierda, un Largie Ramazani que todavía no ha encontrado su mejor versión. Y arriba, para el gol y la comedia, el mejor jugador de Segunda División: Sadiq Umar.



