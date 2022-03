Rubi: "El equipo ha dado la cara; hemos aprovechado la oportunidad"

El técnico de la UD Almería se ha mostrado satisfecho con el papel realizado por los suyos en la victoria contra el Tenerife

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha analizado en la rueda de prensa posterior del partido de este lunes, el papel de sus jugadores en la trabajada victoria ante el Tenerife gracias a un gol de penalti de Largie Ramazani. El de Vilasar de Mar se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas y con el éxito del plan que se había trabajado durante la semana.



Sobre el valor de la victoria ante el Tenerife y el sufrimiento del equipo: "Para ganar aquí tenía que ser sufriendo muchísimo. Había que dar la cara y el equipo la ha dado. Han pasado ratos malos porque el Tenerife ha hecho un buen partido y ha tenido sus opciones, pero el equipo ha sabido aguantarse de pie y es una victoria muy importante"



Sobre el trabajo defensivo que ha tenido que acometer el equipo: "Sabíamos que nuestro rival metía cuatro jugadores arriba, con los dos bandas y sacan muchos centros con los laterales. Lo hemos intentado impedir pero lo han conseguido en varias ocasiones. Nos hemos protegido muy bien en esas ocasiones. Cuando se nos ha escapado alguna, Fernando nos ha ayudado muchísimo".

Rubi no ha escondido su alegría por el gran partido de Fernando Martínez



Sobre si con esta derrota el Tenerife queda ya noqueado de la pelea por el ascenso directo: "No descarto al Tenerife. Me parece un equipo muy fuerte, para ganarle tienes que tener el día y trabajar mucho. La experiencia me dice que si ganas dos o tres partidos seguidos vuelves a estar arriba".



Sobre la situación en la tabla clasificatoria tras los pinchazos de Eibar y Valladolid: "La jornada siempre es buena si sacas tu partido adelante. Es cierto que, aunque digamos que no, vamos mirando a los rivales. Si un rival no suma los tres puntos, ayuda un poquito. Lo que más me gusta de mi equipo es que no se han relajado, si no que hemos querido mostrarnos para poder aprovechar esta oportunidad".



Sobre la importancia de cada partido: "Fuera de casa veníamos perdiendo fuera de casa, pero nos estaba costando mucho llegar al descanso con la portería a cero. Es cierto que el Tenerife ha tenido tres opciones de gol en la primera parte pero nosotros hemos tenido dos muy claras. Hemos conseguido la meta de volver a llegar a los descansos vivos, que era lo que nos estaba faltando fuera de casa. Los equipos de casa aprietan muchísimo al inicio y la mayoría marcan mucho al principio".



Sobre el partido de Fernando: "Este portero tiene una cualidad que le hace especial, que es que siempre está trabajando al máximo y con buena predisposición. Esos momentos de las últimas jornadas se los sacamos rápido de la cabeza. La semana pasada estaba más triste porque nos habían llegado poco y el Lugo nos metió tres goles. Hoy ha sido decisivo, cosa de la que me alegro muchísimo. No hay objetivo que no se cumpla sin las grandes intervenciones de los porteros".