El posible once del Almería frente al Girona

Este es el posible once rojiblanco que pondrá en liza Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ante el Girona en la jornada 33 de LaLiga Smartbank

La UD Almería encara la recta final del campeonato en una ventajosa situación. Tras la victoria en Tenerife, los indálicos se encuentran a cuatro puntos de su más inmediato perseguidor, el Real Valladolid, y siguen la estela del liderato que posee el Eibar muy de cerca, a tan solo un punto de distancia.



Para seguir disfrutando de la posición de privilegio que le otorga la segunda posición, los pupilos de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' encaran unas semanas con muchas curvas y partidos muy exigentes. El primero será este fin de semana ante el Girona, que ha sido el verdugo de los rojiblancos los dos últimos años en su intento por subir a Primera División en los playoffs de ascenso.



En esta fecha crucial, Rubi no podrá contar con su máximo goleador y asistente, Sadiq Umar. El nigeriano se encuentra concentrado con su selección para la disputa de una eliminatoria de ida y vuelta contra Ghana para conseguir la clasificación al Mundial de Catar. Una baja muy sensible con la que tendrá que lidiar el técnico catalán para este partido. Además de esta ausencia, Rubi no podrá contar tampoco con Samú Costa al haber cumplido su segundo ciclo de amonestaciones durante este curso. Por lesión siguen estando fuera de la actividad competitiva Dani Carriço, Juanjo Nieto, Iván Martos y Chumi. Regresa, eso sí, Juan Villar, tras superar unas molestias que le dejaron fuera de la convocatoria ante el Tenerife.

Las miradas en Almería están fijadas en Dyego Sousa



En la portería volverá a estar Fernando Martínez. El guardameta murciano ha superado su mal momento de forma y ha despejado todo tipo de dudas tras realizar una actuación estelar en el Heliodoro Rodríguez López, evitando varias ocasiones claras tinerfeñas y salvando los tres puntos que finalmente se llevó el conjunto indálico.



Aunque Rubi empleó un diferente esquema en Tenerife, todo indica que fue circunstancial y que en casa seguirá queriendo imponer su más que utilizado 4-3-3. Por tanto, volverá la defensa de cuatro. Los laterales serán ocupados por Alejandro Pozo en la derecha y Sergio Akieme en la izquierda. La pareja de centrales parece ya establecida: Srdjan Babic y Rodrigo Ely, aunque el serbio no realizó la primera sesión de entrenamiento esta semana por unas leves molestias.



El centro del campo volverá a sufrir modificaciones una semana más. César de la Hoz se antoja como indiscutible, tanto como central o pivote defensivo, en el once titular. Con la baja de Samú Costa, se abre un abanico de posibilidades. La última vez que el portugués causó baja por sanción, el encargado de sustituirle fue Curro Sánchez en una posición más retrasada a la que suele ocupar el ex sevillista. En el otro costado podría aparecer de vuelta Lucas Robertone, si bien Puigmal desapareció del once en Tenerife. Otra opción, más ofensiva, podría ser juntar a los dos interiores más ofensivos, Robertone y Puigmal, tal y como hizo el técnico catalán varias ocasiones en pretemporada.



También habrá novedades obligadas en la parcela ofensiva. Ramazani volverá a partir como titular después de anotar el gol de la victoria en Tenerife, a pesar de volver a estar a un nivel algo discreto. Portillo será ese falso extremo en el costado opuesto al belga. Y ante el Girona, debido a la ausencia de Sadiq, volverá a la titularidad un recién renovado Dyego Sousa, el 'asesino' del gol.