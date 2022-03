El regreso frustrado del hijo pródigo a Almería

La próxima jornada de LaLiga Smartbank enfrentará a la UD Almería y al Girona. Un partido que podría haber traído consigo el regreso de un almeriense.

Este domingo a las 21:00 horas medirán sus fuerzas dos candidatos al ascenso directo a LaLiga Santander. La UD Almería y el Girona han sido unos habituales en esta lucha por conseguir el ansiado objetivo de subir a la máxima categoría del fútbol español. De hecho, los gerundenses han apeado a los almerienses las dos últimas temporadas de la contienda por el ascenso en los playoffs.



Habrá mucho en juego en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Almería querrá seguir manteniendo su distancia de cuatro puntos respecto al tercer clasificado, mientras que el Girona tiene una oportunidad de oro de poder engancharse a la lucha por el ascenso directo, después de unos últimos meses espectaculares. En caso de victoria visitante, los catalanes se quedarían a siete puntos del Almería con nueve jornadas por delante.



Para este encuentro habrá numerosas ausencias importantes en ambos conjuntos por culpa de las convocatorias de las selecciones nacionales, que disputan en estas fechas eliminatorias clasificatorias para el Mundial, amistosos o incluso fases clasificatorias para campeonatos continentales de categorías inferiores. El potencial de Almería y Girona y su buen hacer en los últimos meses no han pasado desapercibidos.

El roquetero Álex Baena no estará ante el Almería



La baja más sensible de todas es la de Sadiq Umar. El delantero nigeriano es la máxima estrella del Almería, siendo al mismo tiempo el máximo goleador y asistente del club. Además, desde su regreso de la Copa de África, ha participado de forma directa o indirecta en prácticamente todos los goles del club indálico. No hay que olvidar que, durante su ausencia en enero, el Almería cosechó un punto de quince posibles.



Por parte del Girona, no estarán dos futbolistas por compromisos internacionales, aunque en principio fueran tres. Arnau Martínez fue convocado por la selección española sub 19, pero ha caído lesionado y no podrá estar en la concentración nacional ni tampoco estará en Almería este fin de semana. El que sí que acudirá a esa misma convocatoria será Ricard Artero, jugador del filial gerundense que ha gozado de algunos minutos esta temporada con el primer equipo.



La gran baja por parte del Girona será un hijo pródigo de Almería. Álex Baena, titular indiscutible en el cuadro catalán, ha sido convocado por Luis de la Fuente para disputar la fase clasificatoria de la Euro sub-21. El jugador nacido en Roquetas de Mar estaba siendo una de las sensaciones en los últimos meses y uno de los grandes culpables del buen estado de forma del Girona.

Extremo rápido y habilidoso con buen disparo desde la frontal, el jugador almeriense tuvo que marcharse lejos de Almería para tener una oportunidad en el fútbol profesional. Fue captado por las categorías inferiores del Villarreal, donde se formó, y tras tener algunos minutos con el primer equipo del submarino amarillo, se marchó cedido al Girona esta temporada. El club indálico estuvo interesado en un primer lugar por la cesión del roquetero para esta temporada, pero ciertas desavenencias con el Villarreal por la operación Morlanes desbarataron esta opción.



Baena podría haber vuelto a su tierra para demostrar toda la calidad que está desplegando en Montilivi, pero el regreso del hijo pródigo tendrá que esperar de momento, como muy pronto, hasta el mes de junio.