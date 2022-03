Almería - Girona: duelo vibrante por el ascenso con cuentas pendientes (previa, horario y posibles alineaciones)

El Almería y el Girona se ven las caras este domingo a las 21:00 horas en el partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga Smartbank

El Almería y el Girona miden fuerzas este domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos a las 21:00 horas. Será, de nuevo, un partido crucial para ambos conjuntos en busca de perseguir la aspiración de ser un equipo de LaLiga Santander la próxima temporada. Con tan solo diez jornadas de margen, andaluces y catalanes buscan dar un golpe de efecto en la clasificación en esta nueva fecha.



En el bando rojiblanco, los pupilos de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' buscarán seguir imprimiendo un buen ritmo de victorias en la tabla clasificatoria con el que podría ser el segundo triunfo consecutivo del Almería tras vencer al Tenerife por 0-1. Gracias a esa victoria, el cuadro indálico dio un golpe sobre la mesa y aprovechó los pinchazos de Valladolid y Eibar para ponerse a cuatro puntos por delante de los pucelanos y a tan solo un punto de un Eibar que ostenta el liderato.



Una victoria ante el Girona supondría además alejar cualquier fantasma del pasado en lo que respecta a la rivalidad contra los gerundenses, que han sido los verdugos de los almerienses las últimas dos temporadas en los playoffs de ascenso a LaLiga Santander. También significaría ganar el goalaverage particular, pues el Almería ya venció al Girona esta temporada a domicilio por 1-2, además de poner 13 puntos de distancia entre ambos equipos en la clasificación.

El Almería cuenta con una baja muy sensible: Sadiq Umar está concentrado con su selección



Para este encuentro Rubi no podrá contar con la referencia en ataque de su equipo: Sadiq Umar. El máximo goleador y asistente del Almería durante este curso se encuentra concentrado con su selección para disputar una eliminatoria clasificatoria para el Mundial de Catar. Además, también causará baja Samú Costa por acumulación de tarjetas, que ha sido siempre un fijo para el técnico catalán. Estas dos bajas importantes vienen acompañadas de las bajas por lesión ya habituales en las últimas semanas: Juanjo Nieto, Iván Martos, Chumi y Dani Carriço.



En el lado positivo Rubi puede celebrar que volverá a contar con Juan Villar, algo especialmente importante teniendo en cuenta la ausencia de su primer espada en el puesto de delantero centro. Así Dyego Sousa, presumiblemente titular, tendrá un recambio de garantías en el banquillo. Robertone también gana enteros para entrar en el once después de haberse recuperado de su lesión de isquiotibial y entrar en la convocatoria para el partido ante el Tenerife, aunque no jugara un solo minuto.



El de Vilasar de Mar tiene ante sí un reto bastante complicado, pues son muchas las variantes que puede realizar para suplir las dos importantes bajas de Sadiq y Samú Costa. Todo apunta a que el técnico rojiblanco volverá al esquema de 4-3-3 habitual después de utilizar una formación de cinco defensas para doblegar al Tenerife.

El Girona quiere tener la última palabra sobre el ascenso directo



Por su parte, el Girona busca repetir la machada que logró el año pasado, consiguiendo una meteórica racha de victorias que le aupó a las primeras posiciones de la clasificación. En esta ocasión, todavía puede tener algo que decir en lo que respecta a la lucha por el ascenso directo: una victoria colocaría a los gerundenses a siete puntos del Almería, equipo que marca estos puestos de privilegio. Significaría la cuarta victoria consecutiva después de haber superado a Oviedo, Las Palmas y, por último, al Ibiza endosándole una goleada tras una exhibición de fútbol de los catalanes.



La lucha de los pupilos de Míchel ha pasado de ser entrar en playoff a, incluso, soñar con el ascenso directo. Estas tres victorias consecutivas han colocado al equipo catalán en quinto lugar, superando a la Ponferradina y acercándose peligrosamente a Tenerife y Valladolid, inmersos en la lucha por el ascenso directo.

.

Míchel no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes en las últimas semanas. El almeriense Álex Baena ha sido convocado con la selección española sub-21 y no podrá regresar a su tierra esta jornada. Además, no estarán en el encuentro por lesión Darío Sarmiento, Valery Fernández e Ibrahima Kebé. Eso sí, el propio Míchel tampoco podrá estar dirigiendo a los suyos en Almería, al estar sancionado. Las buenas noticias para el Girona es que recupera a Terrats y a Juanpe.



Alineaciones probables



UD Almería: Fernando; Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Curro, Robertone; Portillo, Ramazani, Dyego Sousa



Girona FC: Juan Carlos; Arnau, Bueno, Bernardo, Juanpe o Iván Martín, Jairo; Pol Lozano, Aleix García; Borja García, Samu Sáiz, Stuani



Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (Comité Vasco).



Campo: Estadio de los Juegos Mediterráneos.



Hora: 21:00