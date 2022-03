Las mejores imágenes del Almería 0-1 Girona

Las mejores imágenes de la derrota del Almería ante el Girona en el Estadio de los Juegos Mediterráneos

La UD Almería tira por la borda la ventaja que había conseguido la jornada pasada en Tenerife perdiendo en casa ante el Girona. El equipo indálico se ha dejado un punto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que podía rascar tras haber fallado dos penaltis consecutivos.

El comienzo de la UD Almería se basó en una presión intensa gracias al derroche físico de Alejandro Pozo. El primer susto se lo llevarían los gerundenses, pues un error de Juan Carlos habilitaría a Dyego Sousa dentro del área para tener el primer mano a mano del partido. Inexplicablemente el portugués no atinó a enviar la pelota entre los tres palos. Los aficionados en la grada se llevaban las manos a la cabeza.



Poco tardó en llegar el primer gol de la noche, que cayó del bando visitante en la primera llegada del conjunto catalán. En un saque de puerta, la pelota terminó cayó en las botas de Samu Sáiz que encontró un enorme espacio que facilitó la defensa indálica a Borja García. El centrocampista del Girona se encontró en un mano a mano con Fernando, al que batió con un tiro cruzado.



La segunda parte comenzaría con cambios: Lazo entraría sustituyendo a un Aitor Buñuel que estaba ofreciendo un nivel pésimo en la banda derecha, por lo que Pozo pasaría a ser el lateral derecho.



La historia fue más de lo mismo: el Almería dominó la posesión de la pelota en el terreno de juego y el Girona se replegó en su área. Un plan que le funcionó a las mil maravillas, pues no sufrió demasiado. Las ocasiones del Almería llegaban a cuentagotas teniendo en cuenta la gran cantidad de posesión que amasó el equipo de Rubi.



Juan Carlos se convirtió en el héroe del Girona. Salvó con una mano celestial un disparo perfecto de Robertone que iba dirigido a la escuadra. Después también sacaría una mano espectacular a un voleón de Juan Villar que le pilló por sorpresa al guardameta gerundense.



Pero la jugada de la discordia fue un penalti cometido sobre Arvin Appiah que decretó el VAR. En primera instancia, Sagués Oskoz señaló falta fuera del área y el VAR le rectificó. Finalmente sería pena máxima favorable al conjunto indálico. César de la Hoz fue el encargado de lanzar el penalti, que fue detenido por Juan Carlos. El rechace lo falló Centelles a puerta vacía.



Sin embargo y para sorpresa de todos, el penalti se repitió por una intromisión de Bernardo en el área. Esta vez, el conjunto indálico optaría porque fuera Juan Villar el encargado de lanzar los once metros. El onubense ejecutó una pena máxima de absoluta vergüenza, mandándolo a las nubes.

El Almería tuvo la oportunidad de rescatar un punto que podía saber a gloria, pero lo tiró por la borda. Vuelve a encajar una derrota en casa desde el mes de enero, también con la ausencia de Sadiq. Ahora el Almería pierde la ventaja que ganó la jornada pasada con respecto al Valladolid. El Eibar ahora ha aumentado su ventaja a cuatro puntos sobre los rojiblancos y el Almería se encuentra a tan solo un punto del tercero.