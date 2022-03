Las notas de los jugadores del Almería ante el Girona

Las calificaciones de los jugadores de la UD Almería en la derrota durísima ante el Girona en el feudo almeriense

La UD Almería tira por la borda la ventaja que había conseguido la jornada pasada en Tenerife perdiendo en casa ante el Girona. El equipo indálico se ha dejado un punto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que podía rascar tras haber fallado dos penaltis consecutivos.



El Almería tuvo la oportunidad de rescatar un punto que podía saber a gloria, pero lo tiró por la borda. Vuelve a encajar una derrota en casa desde el mes de enero, también con la ausencia de Sadiq. Ahora el Almería pierde la ventaja que ganó la jornada pasada con respecto al Valladolid. El Eibar ahora ha aumentado su ventaja a cuatro puntos sobre los rojiblancos y el Almería se encuentra a tan solo un punto del tercero.



Estas son las notas del Almería ante el Girona

FERNANDO: 7

Poco pudo hacer en el gol del Girona. Salvó un remate a bocajarro espectacular del Girona que habría supuesto el dos a cero antes del descanso.



BUÑUEL: 2

Inoperante. No está al nivel de la plantilla y sus minutos fueron bastante malos.



ELY: 5

No estuvo fino con la pelota y no se entendió con Babic en el gol gerundense.



BABIC: 4

Falla en la marca del gol del Girona



AKIEME: 5

No muy acertado en los pases y en las tomas de decisiones



DE LA HOZ: 6

El capitán indálico poco pudo hacer en este partido, pero no le dio rapidez a la circulación



EGUARAS: 6,5

Destellos positivos pero se le pide más al ex del Zaragoza. No pudo mover la pelota tranquilamente



ROBERTONE: 6,5

Lo intentó y se dejó todo en el campo, especialmente presionando.



PORTILLO: 6

Se notaba que estaba enchufado, pero recibía pocas pelotas.



POZO: 7

Eléctrico y derrochando energía en la presión, fue de lo más peligroso del Almería



SOUSA: 3

El portugués lo tuvo todo para poner por delante a los rojiblancos en el minuto tres, pero falló. A partir de ahí, poco



RUBI: 4

Aunque a priori poco puede hacer, el entrenamiento de los penaltis no está siendo efectivo



PUIGMAL: 5

Intentó ser ofensivo y aportó algo de verticalidad en el carril del ocho



APPIAH: 6,5

Provocó el penalti que debió ser el empate de los rojiblancos. Buenos minutos



CENTELLES: 5

El equipo necesitaba refresco en el costado izquierdo. Falló una ocasión a puerta vacía



JUAN VILLAR: 2

Lamentable.



LAZO: 3

Nunca va a volver a ser lo que era.